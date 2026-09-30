Илиян Филипов в българския спорт: скандалите, конфликтите и битките около Ботев

Илиян Филипов беше една от най-видимите и противоречиви фигури в българския футбол през последните години. Собственикът и президент на Ботев Пловдив, който беше убит в ранните часове на 30 септември, се превърна в ключова фигура около "жълто-черните" след изграждането на стадион "Христо Ботев", а през 2025 г. пое контрола върху клуба и заяви, че поема и натрупаните от предишното управление задължения. Публичното му присъствие обаче не се ограничаваше до управлението на Ботев: Филипов често влизаше в остри спорове с други футболни ръководители и открито коментираше проблемите в българския футбол.

Най-големият скандал: обвиненията за уреден мач

Един от най-сериозните публични конфликти около името му избухна през октомври 2025 г. Тогава президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви, че хора, близки до ръководството на Ботев, са потърсили футболисти на "белите" с предложение да играят симулативно срещу пловдивския тим.

Филипов категорично отхвърли обвиненията. Той заяви пред Gong.bg, че е разговарял със Стефанов и е поискал да му бъде посочен човекът, отправил подобно предложение, като подчерта, че при доказване на твърдението въпросният човек ще бъде незабавно отстранен от клуба. Ботев също излезе с официална позиция, в която отхвърли обвиненията.

Конфликтът не приключи с публичния обмен на реплики. Филипов заведе дело за клевета срещу Стефанов заради твърденията му.

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Ботев, дълговете и битката за стадиона

Филипов се оказа в центъра и на редица спорове около собствеността, финансите и бъдещето на Ботев. При придобиването на клуба през 2025 г. той обяви, че поема тежестта на 6,871 млн. лева задължения, натрупани от предишното управление на руския бизнесмен Антон Зингаревич. Впоследствие клубът публикува информация за нетен дълг около 5,5 млн. лева към юни 2025 г., а през септември 2026 г. Филипов вече твърдеше, че почти е изчистил задълженията, които е заварил.

Друг чувствителен въпрос беше бъдещето на стадион "Христо Ботев". Филипов имаше ключова роля в изграждането на съоръжението чрез своята компания ПИМК, а през 2026 г. публично защитаваше идеята стадионът да бъде предоставен на Ботев чрез дългосрочна концесия. БНТ съобщи, че той е настоявал за 35-годишна концесия, която би дала на клуба по-голям контрол върху съоръжението.

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Публичните му сблъсъци не спряха до Стефанов

През последните месеци Филипов все по-често използваше социалните мрежи и медиите, за да влиза в задочни спорове с други фигури от футбола. Най-продължителният му конфликт беше именно със Стефанов. Само ден преди убийството Филипов отново реагира на негови коментари, този път по повод сравнение между футболистите на Ботев и Славия. Той призова клубните противопоставяния да останат на заден план преди мача на националния отбор с Естония.

За сравнително кратко време Филипов се превърна от бизнесмен, свързан с изграждането на стадиона на Ботев, в човек, който участваше пряко в управлението на клуба и заемаше все по-видима позиция по ключови теми в българския футбол. Наред с финансовите ангажименти към Ботев, той беше известен с острия си публичен стил и с готовността си да влиза в конфликти с други футболни ръководители.

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