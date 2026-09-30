Крушарски разкри колосалната сума, която ще си търси от следващия собственик на Локомотив Пловдив

По документи Христо Крушарски все още е собственик на Локомотив Пловдив, но вече не се чувства като такъв. Преди седмица родният бизнесмен обяви, че ще се оттегли от поста си на фона на напрежението между него и фенове, което предизвика протести. Той остава категоричен в решението си, но контролният пакет от акции на "смърфовете" все още е на негово име. Крушарски също така заяви, че ще си търси дълговете от следващия собственик на "Лаута". Наскоро той заяви, че няма да го прави, но е променил решението си заради отношението на феновете.

Крушарски: Получих клуб с 0 евро, а го оставям с над 5 милиона евро

Преди дни Крушарски обяви, че всеки месец ще превежда по 10 хиляди евро в сметката на клуба и се потвърди думите си. Той също така призова и други хора да последват примера му, за да помогнат на любимия отбор. Бизнесменът също така разкри, че напуска "Лаута" с потенциал над 5 милиона евро. Той обаче ще си търси задължения в размер над 6 милиона евро. Той използва момента, за да разкрие месечните разходи на клуба.

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"Естествено, задълженията си ги търся. Няма как след това нещо, което получих като благодарност и хранене от тези хора, които винаги са били контра. Ще си търся вземанията до дупка", категоричен бе Крушарски. "Оставям клуб, който има потенциал над 5 млн. евро, а аз получих клуб с 0 евро потенциал през изпадане. Ако не си спомнят това, да им го припомня на големите локомотивци. Базата я подарявам на децата. Нея не я включвам. Задълженията са повече. Задълженията към мен са повече - над 6 милиона са."

Крушарски разкри разходите на Локомотив Пловдив

"Да му мислят хората, които предизвикаха това нещо. Аз не съм го предизвикал. Аз може да съм бавил, но не съм забравил. Даже намалих дълговете към данъчните, 200 000 са личните, 200 и нещо, 100 и нещо са задълженията. Нека да излезе тази ревизия, да извадят на показ, да се види колко пари е гепил Крушарски от Локомотив Пловдив. Само токът е над 10 000 евро месечно. Пожарна, охрана. 20 000 евро си вървят само разходи, гостувания. Към 30 000 евро са разходите на месец без заплати. Оттам нататък всеки трябва да направи сметката как ще закрепи положението отборът да изкара до намиране на нов собственик", каза още Крушарски и допълни: "Контролният пакет акции е в мен още, но аз не съм вече, не се чувствам собственик. Чакам да се завършат проверките, да се обадят кога и на кого и нещата се случват. Аз съм готов."

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