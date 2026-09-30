Венци Стефанов след убийството на Илиян Филипов: Разказа откъде тръгна конфликтът им

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира убийството на собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов и разкри повече подробности за конфликта, който двамата водеха публично през последната година. Стефанов изрази съболезнования към близките на Филипов и заяви, че според него смъртта му вероятно няма връзка с футбола. Той подчерта, че двамата никога не са се срещали лично и не са разговаряли по телефона.

"Пререканията между нас тръгнаха от този случай"

Стефанов разказа, че отношенията им са се влошили след сигнал от футболиста на Славия Лазар Марин. По думите на президента на "белите" играчът му е казал, че човек, свързан с Илиян Филипов, се е свързал с него и му е предложил да играе симулативно срещу Ботев. Стефанов заяви, че е сигнализирал полицията, след което са последвали разпити. Това остава твърдение на президента на Славия, а не установен факт за извършено нарушение.

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"Моите съболезнования към близките на Илиян Филипов! С него не се познавахме, никога не сме се срещали - нито на футболен мач, нито никъде. Не сме разговаряли и по телефона. Щом даваше пари за футбола и помагаше на Ботев (Пловдив), значи е бил добър човек. За всеки, който подпомага спорта със свои средства мога да кажа, че е достоен човек", каза Стефанов пред Sportal.

"Пререканията между нас тръгнаха от случая, когато нашият футболист Лазар Марин ми каза, че човек на Илиян Филипов се е свързал с него и му е предложил да играе симулативно срещу Ботев. Веднага алармирах полицията, после имаше разпити", добави още той.

Заради случая Филипов заведе дело за клевета срещу Стефанов през октомври 2025 г. Ботев тогава категорично отхвърли обвиненията и поиска институциите да изяснят случая. През февруари 2026 г. двамата дори заявиха готовност да се подложат на детектор на лъжата.

Последният им сблъсък беше само ден преди убийството

Конфликтът между двамата продължи и през последните дни. На 29 септември Филипов отговори публично на Стефанов по повод негови думи за Кристиан Балов и Асен Чандъров, като призова вниманието да бъде насочено към националния отбор преди мача с Естония.

След убийството Стефанов заяви, че въпреки публичните им спорове не смята, че престъплението има общо с футбола. "Щом даваше пари за футбола и помагаше на Ботев (Пловдив), значи е бил добър човек", каза още президентът на Славия.

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