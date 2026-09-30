Забраниха участието на две аржентински звезди в бенефиса на Лионел Меси

Попречиха на двама играчи да участват в последния мач на Лионел Меси за националния отбор на Аржентина. 39-годишната легенда ще облече за последен път фланелката на южноамериканската страна, когато тимът се изправи срещу Бенин на стадион "Естадио Монументал" в Буенос Айрес. Срещата е насрочена за 6 октомври. Това ще бъде последният мач на Меси в легендарната му кариера, продължила над две десетилетия.

Две звезди, спечелили Мондиал 2022, пропускат последния мач на Меси

Не всички близки до Меси играчи обаче ще имат възможност да играят рамо до рамо с него за последен път. Дуото на Рома Науел Молина и Пауло Дибала няма да присъстват на прощалния мач на осемкратния носител на "Златната топка". Двамата не са получили разрешение от клуба от Серия А да пътуват до Буенос Айрес поради спортни и логистични причини. Молина и Дибала бяха част от отбора на Аржентина, спечелил световната титла на Мондиал 2022.

ОЩЕ: Меси е много близо до нов велик рекорд във футбола

Позицията на Рома:

"Клубът признава значението на събитието за двамата играчи, които са тясно свързани с Лионел Меси и бяха част от аржентинския отбор, спечелил Световната купа през 2022 г. заедно с него. Решението беше взето по спортни и логистични причини, като се взеха предвид продължителността на междуконтиненталното пътуване и близостта на предстоящите състезателни мачове на клуба. Рома изразява най-дълбокото си уважение към Лионел Меси и неговата изключителна кариера и пожелава на него и на Аржентинската футболна федерация една наистина специална вечер", написаха от Рома. Преди мача с Бенин "гаучосите" ще се изправят срещу Боливия на 1 октомври и срещу Буркина Фасо на 4 октомври.

ОЩЕ: Блестящ момент от Лионел Меси не стигна на Интер Маями за първа победа от август насам