Жалко! България помечта, но се прости с шансовете си за класиране на Европейското по футбол догодина

Младежкият национален отбор по футбол на България до 21 години се прости с надеждите си за класиране на Европейското първенство през 2027 година. "Лъвчетата" допуснаха победа с 0:1 при визитата си на Чехия в деветия мач от груповата фаза. Момчетата на Тодор Янчев така и не успяха да създадат реална опасност пред чешката врата и бяха напълно надиграни. По този начин младежкият ни национален отбор загуби шанса си да се добере до второто място, което дава право на участие в баражите.

"Лъвчетата" загубиха от Чехия

Чехите започнаха по-активно и притиснаха българския тим в собствената си половина. В началните минути се стигна и до статично положение пред вратата на Пламен Андреев, но не последва опасност, тъй като стражът на "лъвчетата" бе фаулиран. След четвърт час игра Андреев трябваше да се намеси решително, за да отрази добър удар от близка дистанция. Няколко минути по-късно родните национали имаха възможност да отговорят. Никола Илиев обаче не успя да намери топката по най-добрия начин след подаване на Асен Митков от корнер. Малко след това Микулаш Конечни пропусна да изведе домакините напред в резултата, след като прати топката над вратата от близка дистанция. Последваха още две добри атаки на Чехия, но Андреев внимаваше и се справи. В оставащите минути не се стигна до по-интересни моменти и двата отбора се оттеглиха при нулево равенство на почивката.

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Второто полувреме започна с нов натиск на домакините. В самото начало появилият се от пейката Павел Качов не успя да намери очертанията на вратата на Пламен Андреев. Активната игра на домакините в предни позиции продължи. Последваха неточни удари на Лукаш Маречек и Шкъркон. Натискът на Чехия продължи и в крайна сметка даде желания резултат в 55-ата минута. Тогава Лукаш Маречек бе изведен зад българската отбрана и не пропусна да се разпише. "Лъвчетата" отговориха с удар с глава на Стивън Стоянчов, който по никакъв начин не затрудни чешкия страж.

България остана с човек по-малко в края на мача

В 78-ата минута отлична намеса на Пламен Андреев остави България в мача. Секунди по-късно родните национали имаха претенции за дузпа, след като Никола Илиев бе задържан в наказателното поле. Съдията обаче подмина ситуацията и играта, тъй като няма и ВАР в този двубой. Малко след това Илиев не успя да нацели вратата, а удар на Велиян Видолов попадна в ръцете на чешкия страж. В заключителния етап от редовното време футболист в бяло се откъсна зад отбраната на България и принуди Тодор Павлов да го фаулира. Съдията не се поколеба да му покаже директен червен картон и остави "лъвчетата" с човек по-малко. Домакините също останаха с десет души, след като Качор напусна терена принудително, а селекционера на чехите вече беше извършил всичките си промени.

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