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Кой е Атанас Рибарски - новият селекционер на националния отбор по футбол

30 септември 2026, 17:58 часа 172 прочитания 0 коментара

Атанас Рибарски е новият временен селекционер на мъжкия национален отбор по футбол на България. 41-годишният специалист получи назначението след оставките на Александър Димитров и неговия щаб, като ще води "лъвовете" в предстоящите гостувания на Исландия и Люксембург от Лигата на нациите. За Рибарски това е първи шанс начело на мъжкия национален тим, но той далеч не е ново лице в българския футбол. Зад гърба му вече има години работа в академии, анализаторски екипи, клубни първи и втори отбори и национални гарнитури.

От футболист до треньор

Рибарски е бивш централен защитник, като в състезателната си кариера е играл за Локомотив (Пловдив), отбори от Стара Загора и региона, както и за Несебър. След края на кариерата си се насочва към треньорската професия и прекарва около седем години в Берое. Там работи на различни позиции - като директор на академията, помощник-треньор и наставник на отбора до 19 години. Именно работата с младите футболисти се превръща в една от основните линии в професионалния му път.

Следващата голяма стъпка идва в ЦСКА 1948. Рибарски първоначално е помощник и анализатор, преди да поеме дублиращия отбор. През сезон 2022/23 той извежда втория тим до шампионската титла във Втора лига, а след това получава възможност да застане начело и на първия отбор. С него ЦСКА 1948 печели бронзовите медали в Първа лига и стига до участие в Лигата на конференциите, където съперник е румънският ФКСБ.

Още: Официално: БФС избра новия национален селекционер на България

Атанас Рибарски

Арда, Крумовград и Ботев

След периода в ЦСКА 1948 Рибарски работи като помощник в Арда, а през 2024 г. поема Крумовград. Там записва първия си по-дълъг период като старши треньор в Първа лига. Под негово ръководство тимът постига няколко важни резултата, включително победа с 2:0 като гост на Локомотив (Пловдив) през септември 2024 г. В началото на 2025 г. Крумовград и Рибарски се разделят по взаимно съгласие.

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След това специалистът се присъединява към щаба на Ботев (Пловдив), а паралелно вече има и опит на национално ниво. Рибарски работи като анализатор в щаба на Илиан Илиев в представителния отбор на България. През октомври 2025 г. БФС го назначава за селекционер на България U19. Под негово ръководство той продължава да работи с младите национали и през 2026 г., включително в квалификационните мачове и международните турнири на възрастта.

Любопитен детайл е, че Рибарски получи своя ПРО лиценз едва преди броени дни, като беше сред завършилите последния курс на Българската треньорска школа.

Още: БФС има план за заместник на Александър Димитров начело на националния отбор

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Национален отбор по футбол Атанас Рибарски
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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