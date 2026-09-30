За трета поредна година признание за Самоков от националния конкурс „Кмет на годината“! Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов бе удостоен за 2026 година с две отличия от националния конкурс „Кмет на годината“ - „Кмет на гражданите“ и „Култура и туризъм“. Това е трета поредна година, в която инж. Джоргов е сред наградените кметове - след „Кмет на годината“ през 2024 г. и „Кмет на гражданите“ през 2025 г.

„За мен това отличие има особена стойност. Приемам го като оценка за стремежа ми да бъда близо до хората и да чувам техните проблеми и очаквания, но и като отговорност да защитя званието „Кмет на гражданите“.

Най-ценното е, че тези отличия са определени чрез гласа на гражданите.

В категория „Култура и туризъм“ признанието е свързано с една от основните посоки, в които се развива общината:

„От първия си ден като кмет съм се стремял Община Самоков да се превърне в целогодишна и желана туристическа дестинация. Развиваме инфраструктурата, културната и фестивалната програма, а през последните години поставяме силен акцент и върху спортния туризъм. Всичко това е инвестиция в развитието на туризма и в бъдещето на Самоков.“

🏔️ И не на последно място - тази награда идва в специална година за Самоков и Боровец. Инж. Джоргов я приема и като специален подарък по случай 130-годишнината на най-стария ни курорт – Боровец, която отбелязваме тази година.

Благодарим за доверието!