Войната в Иран::

За трета поредна година признание за Самоков от националния конкурс „Кмет на годината“

30 септември 2026, 20:07 часа 667 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
За трета поредна година признание за Самоков от националния конкурс „Кмет на годината“

За трета поредна година признание за Самоков от националния конкурс „Кмет на годината“! Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов бе удостоен за 2026 година с две отличия от националния конкурс „Кмет на годината“ - „Кмет на гражданите“ и „Култура и туризъм“. Това е трета поредна година, в която инж. Джоргов е сред наградените кметове - след „Кмет на годината“ през 2024 г. и „Кмет на гражданите“ през 2025 г.

„За мен това отличие има особена стойност. Приемам го като оценка за стремежа ми да бъда близо до хората и да чувам техните проблеми и очаквания, но и като отговорност да защитя званието „Кмет на гражданите“.

Най-ценното е, че тези отличия са определени чрез гласа на гражданите.

В категория „Култура и туризъм“ признанието е свързано с една от основните посоки, в които се развива общината:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„От първия си ден като кмет съм се стремял Община Самоков да се превърне в целогодишна и желана туристическа дестинация. Развиваме инфраструктурата, културната и фестивалната програма, а през последните години поставяме силен акцент и върху спортния туризъм. Всичко това е инвестиция в развитието на туризма и в бъдещето на Самоков.“

🏔️ И не на последно място - тази награда идва в специална година за Самоков и Боровец. Инж. Джоргов я приема и като специален подарък по случай 130-годишнината на най-стария ни курорт – Боровец, която отбелязваме тази година.

Благодарим за доверието!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
община Самоков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес