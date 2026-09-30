Роналдо трябва да последва примера на Меси, а не да бъде "мажоретка" на Португалия

Ролята на Кристиано Роналдо в националния отбор на Португалия става все по-незначителна. Преди дни легендарният голмайстор остана неизползвана резерва за своя тим за първи път от 18 години. Това се случи при победата на "мореплавателите" с 2:1 над Норвегия в мач от Лигата на нациите. Роналдо не остана никак доволен от случилото се и предизвика сериозно напрежение в португалския лагер. Според някои медии той е отказал да участва на следващата тренировка на отбора и се е наложила президентът на Португалската футболна федерация да се намеси, за да охлади страстите.

Кристиано Роналдо трябва да се оттегли от националния отбор за негово добро

След края на мача новият селекционер Жорже Жезуш бе категоричен, че Роналдо не е загубил титулярната си позиция завинаги, но развоят на двубоя не изисквал влизането му. Една от основните причини беше представянето на Гонсало Рамош. Нападателят се възползва от фатална грешка на Орян Ниланд, за да отбележи второто попадение за "мореплавателите", а по-късно отново намери мрежата, макар че този гол беше отменен заради засада.

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Ясно е че Рамош никога няма да се доближи до нивото, което Роналдо достигна в най-добрите си години, но 25-годишният играч в момента е по-полезен за Португалия. Рекордното по стойност попълнение на Милан тормози централните защитници на противника и прекъсва линиите, а голът му срещу Норвегия беше отличен пример за това, тъй като той принуди вратаря Ниланд да допусне грешка. В рязък контраст с това, Роналдо сега действа изцяло като ловък нападател, който полага минимални усилия без топка и чака подавания, като Португалия е принудена да премине към система, залагаща на много центрирания, за да максимизира ефективността му.

Особено в най-важните мачове Роналдо спъва "мореплавателите". Ако той наистина можеше да приеме ролята на резерва, влизащ от време на време за да даде тласък на играта, тогава той все още има какво да предложи, защото все още може да бъде решаващ с инстинктите си в наказателното поле, ако Португалия някога се окаже в положение да догонва резултат, но това все пак би било неудобно. Международното наследство на Роналдо е толкова голямо, че ролята на подкрепящ играч или на резерва изглежда недостойна за него.

Роналдо трябва да вземе пример от Лео Меси

Времето, в което Роналдо можеше да се оттегли на върха, вече отмина, но той все още може да последва примера на вечния си съперник Лионел Меси, като се оттегли от националния отбор, преди да започне обратното броене към следващия голям турнир. Иконата на Барселона се върна по впечатляващ начин към старите си времена на последното Световно първенство, отбелязвайки осем гола и четири асистенции, докато "гаучосите" достигнаха до втория си пореден финал. Никой не оказа по-голямо влияние за своята страна от Меси, който на практика сам носеше на гърба си отбора. Меси все още е неудържим решаващ играч, така че той би могъл да остане талисманът и лидерът на Аржентина до Копа Америка през 2028 година, а може би дори и до Мондиал 2030. Но в крайна сметка той призна, че неговият път е достигнал естествения си край.

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За разлика от Меси, Роналдо няма медал от Световно първенство в биографията си, но и той даде всичко от себе си за Португалия. Няма какво повече да доказва като най-резултатният голмайстор и играчът с най-много мачове в историята на международния футбол. Той беше и неразделна част от успеха на "мореплавателите" на Евро 2016, както и от двете ѝ победи в Лигата на нациите през 2019 и 2025 г. Роналдо може би все още смята, че може да помогне на младите таланти на Португалия, но те така или иначе се стремят да следват блестящия пример, който той даде в разцвета на кариерата си. Вече няма нужда да се състезава с тях за игрово време. Както каза Жезуш, Роналдо винаги ще бъде символ на Португалия и ще получи признанието, към което копнее, ако се оттегли, вместо да се държи за позицията си.

Марката Кристиано Роналдо движи Португалия напред

Ситуацията на Роналдо обаче е уникална. Вероятно Португалската футболна федерация го е умолявала да продължи след Световното първенство, защото той е лицето на марката на националния отбор. Всичко е изградено около него. С несравнима глобална аудитория, централата се възползва от търговската сила на Роналдо и разчита на него за международна популярност. Само присъствието му привлича бизнес партньори и договори за телевизионно излъчване. Той е основният им икономически двигател, а името му има по-голяма тежест от самата национална селекция.

Никой няма да принуди Роналдо да напусне, защото футболните му способности са отслабнали - включително и Жезуш. Решението трябва да дойде от самия него. Роналдо лесно би могъл да продължи да се представя добре в Ал Насър още две или три години и да постигне целта си от 1 000 гола в кариерата си, без тежестта на критиките, които го преследват от години в националния отбор на Португалия. Оставането му там не допринася с нищо за неговото наследство. Мястото на Роналдо никога няма да бъде на резервната скамейка - той е постигнал твърде много в спорта. Той не дължи нищо на Португалия. Твърде дълго Роналдо беше осмиван, защото отказваше да се откаже, въпреки че възрастта го настигна. В момента, в който го направи, той ще бъде почитан като един от най-великите играчи, които някога са украсявали този спорт, а облекчението ще надделее над всякакви чувства на вина или съжаление.

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