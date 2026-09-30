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Фенове и футболисти на Ботев Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов (ВИДЕО)

30 септември 2026, 20:31 часа 569 прочитания 0 коментара
Снимка: Botev Plovdiv
Фенове и футболисти на Ботев Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов (ВИДЕО)

Множество фенове на Ботев Пловдив се събраха пред стадион "Христо Ботев" в Пловдив, за да почетат паметта на клубния президент Илиян Филипов. Както е известно, в ранните часове на 30 септември родният бизнесмен бе открит мъртъв пред дома си в квартал "Христо Смирненски". Той е бил прострелян с куршум в главата. В следващите часове МВР задържа заподозрян за убийството. Според неназовани източници, той е арестуван в центъра на София. Предстоят още множество процесуално следствени действия.

Ботев Пловдив: "Завинаги един от нас!'

Междувременно се проведе събитието пред "Колежа". Сред присъстващите бяха старши треньорът на "жълто-черните" Станислав Генчев, целият треньорски щаб, футболистите от представителния отбор на "канарчетата" и деца от школата на клуба. Те поднесоха цветя и запалиха свещи в памет на Илиян Филипов. В профила си в социалните мрежи клубът публикува видео от стадиона с посланието: "Завинаги един от нас!"

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Филипов се почита с огромно уважение от "жълто-черната" общност заради приноса му към клуба. Неговата фирма "ПИМК" е сред строителите на стадиона на Ботев Пловдив - "Христо Ботев". Миналата година клубът беше изправен пред фалит заради сериозни финансови затруднения. Благодарение на Филипов "канарчетата" успяха да се спасят. Бизнесменът покри близо половината от дълговете, възлизащи на общо 9 милиона евро. Той превърна Ботев и сред отборите с най-голям бюджет в българския футбол.

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Ботев Пловдив Илиян Филипов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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