Бизнесменът, когото Филипов обвини в подготовка на покушение: "Името ми се въвлича в спекулации"

Бизнесменът Иван Петлешков излезе с първа публична позиция след убийството на собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов. В публикация в личния си профил във Facebook той изрази съболезнования към семейството и близките на Филипов, но едновременно с това заяви, че няма да позволи името му да бъде свързвано със смъртта на бизнесмена чрез спекулации. Петлешков припомни и съдебен спор между двамата, за който твърди, че е приключил с решение в негова полза само преди седмица.

Филипов твърдеше, че се готви покушение срещу него

Конфликтът между двамата придоби публичност още преди повече от година. През март 2025 г. Филипов заяви, че разполага с информация за подготвяно покушение срещу него и че е подал официални сигнали до компетентните институции. Тогава Филипов посочи Петлешков като предполагаем организатор на покушението. Тези твърдения не са доказани, а Петлешков ги е отхвърлял, като съдът осъжда боса на Ботев за клевета.

Ето и позицията на Иван Петлешков във Facebook:

"Пред смъртта споровете губят значение. Нека проявим уважение към скръбта на близките.

Изразявам своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на Илиян Филипов. Макар да имахме различия и спорове, те губят всякакво значение пред подобна трагедия.

Именно затова призовавам всички медии и политически фигури да проявят отговорност и да не използват смъртта му за спекулации, включително чрез позоваване на негова публикация отпреди повече от година, насочена срещу мен.

Във връзка с тази публикация предприех предвидените от закона действия и заведох дело, за да защитя името си. Преди седмица Районният съд в Пловдив постанови решение, с което осъди за клевета Илиян Филипов. Решението на съда е публично достъпно и всеки може да се запознае с него. Това е обстоятелство, което не бива да бъде премълчавано, когато въпросната публикация отново се използва в публичното пространство.

В този тежък момент не желая да връщам старите спорове. Но няма да допусна името ми да бъде въвличано в спекулации и при необходимост отново ще потърся правата си по законов ред.

Надявам се МВР и прокуратурата да изяснят всички обстоятелства около смъртта на Илиян Филипов, да установят извършителя и да стигнат до всички, които носят отговорност за нея. Семейството му заслужава истина и справедливост, а скръбта им — уважение."

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