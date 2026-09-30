В Европа се възхитиха от българската публика: България - Полша е най-посетеният мач на ЕвроВолей 2026

Европейската волейболна конфедерация изрази възхищение от зрителския интерес към мачовете от Европейското първенство в София. Както е известно, българската столица бе сред домакините на срещите от груповата фаза и 1/8-финалите на шампионата на Стария континент. Националният отбор на България изигра всички си двубои в "Арена София", а несъмнено най-голям интерес предизвика мача с европейския шампион Полша от груповата фаза. "Лъвовете" записаха много престижна победа с 3:2 и донесоха невероятни емоции на феновете по трибуните.

Мачовете в София по-посетени от 1/2-финалите в Милано

Сега от европейската централа разкриха, че шест от двубоите в българската столица са сред десетте най-посетени в турнира тази есен. Всъщност три от мачовете са предизвикали по-голям зрителски интерес, отколкото 1/2-финалите на финалната четворка в Милано. А двубоят с Полша е най-посетеното събитие на шампионата със своите 13 186 зрители по трибуните. Ето какво гласи позицията на Европейската конфедерация, публикувана на официалния сайт на Българската федерация по волейбол:

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"Мачът България-Полша се превърна в най-гледаното шоу на Европейското първенство тази година. Двубоят на 16 септември, спечелен от отбора на Джанлоренцо Бленджини с драматичното 3:2, беше гледан от рекордните 13 186 зрители в "Арена 8888". България бе един от домакините заедно с Италия, Финландия и Румъния. С домакинството си на турнира София се утвърди като централен хъб на енергията и зрителския интерес. Три от мачовете в столицата предизвикаха по-голям зрителски интерес, отколкото финалната четворка в Милано.

Третото и четвъртото място са за двубоите България-Германия (12 198 зрители) и България-Украйна (11 1689). Чак на пета позиция се нарежда финалът между Полша и Франция, на който присъстваха 11 118 души. Всяка от срещите на България в София е сред Топ 10 на най-посетените двубои. Единствено битката между Финландия и Белгия в Тампере успя да се "промъкне" до втората позиция с 12 338 фенове. В ранглистата на десетте най-посетени мача на Европейското първенство са още България-Португалия (седми, 10 678 зрители), България-Израел (осми, 9865 зрители) и България-Република Северна Македония (десети, 8892 зрители)."

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