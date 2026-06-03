От разговори с красиви туристки до футболен бос, спечелил стотици милиони: Историята на новия турчин във Висшата лига

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Милиони зрители гледаха как Хъл Сити печели драматично "най-скъпия" мач във футбола и си осигурява място във Висшата лига. "Тигрите" надвиха Мидълзбро с 1:0 в плейофа за влизане в английския елит чрез гол с пета на Оливър МакБърни дълбоко в добавеното време. Малцина обаче знаят историята на собственика на клуба Аджун Ълъджалъ. Турският бизнесмен започва кариерата си като обикновен репортер, станал известен със своите анкети, а в наши дни управляваният от него Хъл Сити ще се радва на милиони приходи.

Четири години, 100 милиона инвестиции и един гол в 95-ата минута

Аджун е роден през 1969 г. в Одрин. Родителите му обаче са от Ерзурум. Записва английска филология в Истанбулския университет, но не завършвa. Започва медийната си кариера през 90-те години като спортен репортер. С подготвеното и водено от него пътешествено-развлекателно предаване „Acun Firarda“ той постига голям успех, като посещава над 100 държави. Благодарение на високите си рейтинги, се превръща в едно от най-популярните имена в южната ни съседка.

Именно сегмент от това предаване се радва на широка популярност в социалните мрежи. В откъса Аджун си говори с красива дама. В хумористичен стил репортерът кани туристката на ресторант, а разговорът завършва с прегръдка. През 2004-та Ълъджалъ създава омпанията Acun Medya, купува правата за формати като Survivor, The Voice и MasterChef, а по-късно придобива телевизия TV8 и изгражда цяла медийна империя.

Ълъджалъ никога не е криел интереса си към футбола. През 2022 година придобива Хъл Сити за около 24 милиона паунда. От тогава до днес по негови думи е инвестирал близо 100 милиона паунда. Въпреки това турчинът е на сериозен плюс. След промоцията във Висшата лига Хъл Сити си гарантира минимум 205 милиона паунда приходи за следващите три сезона само от телевизионни права и комерсиални договори. Ако оцелее в елита, сумата може да достигне 365 милиона паунда. Анализът е на Deloitte’s Sports Business Group.

Така Аджун Ълъджалъ показа за пореден път, че притежава отличен бизнес нюх. Бившият спортен репортер купува клуба през 2022 г. и инвестира близо 100 милиона паунда в развитието му. Сега промоцията гарантира на „тигрите“ приходи от над 200 милиона паунда. Големият въпрос е дали това е само началото на още по-успешна история за Хъл Сити и неговия амбициозен собственик.

Автор: Джем Юмеров

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