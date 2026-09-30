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8 месеца от 2026 година и бюджетният дефицит е още далеч под 3%

30 септември 2026, 21:26 часа 821 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
8 месеца от 2026 година и бюджетният дефицит е още далеч под 3%

3,075,5 млрд. евро е бюджетният дефицит на България към август, 2026 година - това съобщи финансовото министерство, което оповести данните по Консолидираната фискална програма (КФП). Това е 2,4% от БВП. Припомняме, че в държавния бюджет за 2026 година, който беше приет рекордно късно - през лятото, е заложен бюджетен дефицит от 5,7%.

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Размерът на фискалния резерв към 31.08.2026 г. е 7,780,8 млрд. евро, в това число 7,532,1 млрд. евро депозити в БНБ и банки и 248,7 млн. евро вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Приходите са в размер на 30,117,8 млрд. евро или 60,7% от това, което е предвидено да бъде събрано в Закона за държавния бюджет. От данъци са събрани 24,260,7 млрд. евро или 63,1% от разчета. Разходите са 33,193,2 млрд. евро или 58,4% от предвиденото в Закона за държавния бюджет. Нелихвените разходи по КФП са в размер на 31,775,7 млрд. евро, което представлява 58,6% от разчетите за 2026 година и ръст от 3,244,7 млрд. евро (11,4%) спрямо отчетените към август 2025 година. Текущите нелихвени разходи са в размер на 27,679,7 млрд. евро. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 4,073,4 млрд. евро. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 22,7 млн. евро. Лихвените плащания са в размер на 661,3 млн. евро, 62,4% от планираните за годината и това е ръст от 271,5 млн. евро спрямо същия период на 2025 година.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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