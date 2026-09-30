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Капитанът на "лъвчетата" посочи огромна липса в състава, която струва на България класиране на Евро 2027

30 септември 2026, 21:41 часа 906 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Team Bulgaria
Капитанът на "лъвчетата" посочи огромна липса в състава, която струва на България класиране на Евро 2027

Младежкият национален отбор по футбол до 21 години се размина с участието на Европейското първенство през 2027 година. "Лъвчетата" допуснаха поражение с 0:1 от Чехия в деветия мач от квалификациите. Те бяха напълно надиграни и почти не създадоха никакви опасни ситуации пред съперниковата врата. По този начин тимът на Тодор Янчев пропусна възможността да се класира на втората позиция, която би дала право на участие в баражите.

Капитанът на младежите Асен Митков говори след поражението от Чехия

След края на мача капитанът на младежите Асен Митков подчерта, че липсата на определени играчи е оказала влияние върху представянето. Припомняме, че Кристиян Балов, Петко Панайотов и Теодор Иванов не бяха повикани от Тодор Янчев за настоящата международна пауза. Митков също така смята, че футболистите трябва да играят с повече самочувствие и изрази гордостта си от постигнатото. В миналия кръг България направи феноменален обрат срещу лидера Португалия, като по този начин запази шансовете си за класиране живи. 

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Младежки национален отбор по футбол на България

"Тежко е да се говори веднага след мача. Не успяхме да създадем чисти положения пред вратата им и не можахме да отбележим. Не мога да кажа за причините сега. Липсваше ни самочувствие напред, да търсим нарушения, корнери. Първата част опитахме да доминираме с топката, да правим комбинации. Искахме да бъдем по-директни. Горд съм с този отбор, всички трябва да бъдат горди. Нямаме 100 футболисти, имаме само 20. Когато някои играчи отсъстват, това оказва огромно значение. Ако бяхме победили Азербайджан у дома, сега ситуацията би била различна. Спечелихме срещу Португалия с характер и битка. Трябва да продължаваме по същия начин, да играем като отбор. Когато носим екипа на България, ще дадем всичко от себе си", коментира Митков след края на двубоя с Чехия.

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Младежки национален отбор Асен Митков
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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