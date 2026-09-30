Селекционерът на България: Заслужавахме да играем на Европейското първенство!

Селекционерът на България U21 Тодор Янчев говори след поражението от Чехия в квалификациите за Европейското първенство по футбол през 2027 година. Младежкият национален отбор отстъпи с 0:1, като по този начин загуби шанс да се класира на второто място, което дава право на участие в баражите. Единственото попадение в срещата бе дело на Лукаш Маречек в 55-а минута. Отборът на Чехия напълно надигра "лъвчетата" и почти не им даде възможност да се върнат в мача.

Янчев след загубата от Чехия: Това е талантливо поколение

"Допуснахме елементарен гол. През повечето време владеехме топката, но знаехме, че Чехия ще са със своя стил на игра с изритани топки към централните си нападатели. След гола отборът ни пак тръгна. Имахме ситуации, а и имахме положение, за да получим дузпа. Знаехме как да изграждаме атаките и да процедираме срещу тяхната схема на игра. Бяхме лесно парирани, когато започвахме да играем на дребно. Имаме талантливо поколение, която заслужаваше да играе елиминационен кръг за Европейски", започна Янчев.

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След това родният специалист отчете потенциала и характера, с който разполага сегашният състав: "Днес мачът беше важен, но ние не успяхме да вземем нужните точки. Домакините имаха лека подкрепа. Имахме доста проблеми през целия квалификационен цикъл, но тези момчета показаха, че не се предават и се борят до края. Това е талантливo поколение."

"Самите ние знаем колко проблеми имахме, не са оправдание, но не искам хората да останат с грешно впечатление. Това е много талантливо поколение, виждаме колко момчета ще започнат следващия квалификационен цикъл 2006, 2007, 2008 година. На Валери Владимиров се вижда младостта. Асен Митков, Никола Илиев вече отиват в мъжкия футбол, но съм спокоен, че идват добри кадри. Имаме последен домакински двубой, има достатъчно време да се възстановим. Имаме проблеми на десния бек, Тошко Павлов го изгониха, готвим се за предстоящия мач с Шотландия", завърши Тодор Янчев с поглед към последния мач на "лъвчетата", който ще бъде без значение и ще се изиграе в Пазарджик.

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