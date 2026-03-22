Правителството на Гюров:

22 март 2026, 17:54 часа 740 прочитания 0 коментара
Ясен Петров "финтира" въпрос за спорната дузпа на ЦСКА: Можехме да вземем поне точка, трябва и късмет

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров заяви, че отборът му се е представил достойно и малко не му е достигнало да вземе поне точка при гостуването на ЦСКА. "Червените" спечелиха срещата с 2:0 с голове на Макс Ебонг и Леандро Годой. Първият гол падна в края на първото полувреме - точно преди почивката, което промени развоя на срещата за втората част. Вторият гол пък дойде след спорно отсъдена дузпа за нарушение срещу Годой, която Петров отказа да коментира.

Ясен Петров е доволен от представянето на Добруджа срещу ЦСКА

"Липсваше ни гола и и това малко ни костваше да вземем нещо днес. Максимално затруднихме ЦСКА, доволен съм от раздаването и тактическата дисциплина на момчетата. Почти всичко изпълнихме, на 99%, една-единствена грешка в продължението на първото полувреме, ни костваше да излезем при равен резултат на полувремето", заяви Петров.

Ясен Петров

Срещу ЦСКА и Левски трябва и късмет

"Не трябва да се срамуваме, съжалявам, че загубихме. Това е пътят, по който трябва да продължаваме. С ЦСКА и след това с Левски, ни трябва късмет, но ние трябва да работим за него. Знаем си мястото и целите, които гоним. Ще даваме максимума срещу всеки, срещу който излезем. Трябва да браним това, което постигнахме до момента. В следващите мачове трябва да вземем максимума от точки", каза още той.

Относно дузпата на ЦСКА, Петров заяви: "Не коментирам никога съдиите. Каквото и да е моето мнение, нищо не можем да направим, мачът вече е приключил. От моята позиция не мога да дам точна преценка дали имаше дузпа."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Ясен Петров Добруджа
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес