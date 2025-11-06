Войната в Украйна:

Ясни са стартовите 11, на които ще заложи Христо Янев за дербито срещу Левски

06 ноември 2025, 12:56 часа 207 прочитания 0 коментара

Наставникът на ЦСКА Христо Янев не смята да прави никакви промени по стартовия си състав от последните два мача на "червените" и ще заложи на същите 11 футболисти и в голямото дерби срещу Левски, съощава "Тема Спорт". Срещата между двата столични гранда ще се състои в събота от 15:00 часа българско време на Националния стадион "Васил Левски", а Христо Янев ще се довери на същите играчи, които му изковаха победите над Берое с 5:1 и над Монтана с 3:1.

С какъв състав ще излезе Христо Янев във Вечното дерби?

На вратата ще застане Фьодор Лапоухов, а пред него в отбрана ще играят Анджело Мартино, Лумбард Делова, Адриан Лапеня и Давид Пастор. В средата на терена ще оперират Бруно Жордао, Петко Панайотов и Джеймс Ето'о, а на двата фланга и в атака ще бъдат Илиан Илиев, Йоанис Питас и Леандро Годой. Именно Годой вкара два гола при победата над Монтана, за да си върне самочувствието преди сблъсъка с Левски, където неговата роля и тази на Питас ще бъдат водещи за играта на Христо Янев.

Христо Янев

Иначе ЦСКА влиза в срещата с три поредни шампионатни победи, заемайки шесто място с 19 точки - на само пет пункта от топ 3. Левски пък е убедителен лидер в класирането с 35 точки и ще опита да съхрани аванса си на върха в сезон, в който изглежда все по-вероятно да се стигне до детрониране на 14-кратния пореден шампион Лудогорец.

