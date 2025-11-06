Ясни са стартовите 11, на които ще заложи Христо Янев за дербито срещу Левски

Наставникът на ЦСКА Христо Янев не смята да прави никакви промени по стартовия си състав от последните два мача на "червените" и ще заложи на същите 11 футболисти и в голямото дерби срещу Левски, съощава "Тема Спорт". Срещата между двата столични гранда ще се състои в събота от 15:00 часа българско време на Националния стадион "Васил Левски", а Христо Янев ще се довери на същите играчи, които му изковаха победите над Берое с 5:1 и над Монтана с 3:1.

С какъв състав ще излезе Христо Янев във Вечното дерби?

На вратата ще застане Фьодор Лапоухов, а пред него в отбрана ще играят Анджело Мартино, Лумбард Делова, Адриан Лапеня и Давид Пастор. В средата на терена ще оперират Бруно Жордао, Петко Панайотов и Джеймс Ето'о, а на двата фланга и в атака ще бъдат Илиан Илиев, Йоанис Питас и Леандро Годой. Именно Годой вкара два гола при победата над Монтана, за да си върне самочувствието преди сблъсъка с Левски, където неговата роля и тази на Питас ще бъдат водещи за играта на Христо Янев.

Иначе ЦСКА влиза в срещата с три поредни шампионатни победи, заемайки шесто място с 19 точки - на само пет пункта от топ 3. Левски пък е убедителен лидер в класирането с 35 точки и ще опита да съхрани аванса си на върха в сезон, в който изглежда все по-вероятно да се стигне до детрониране на 14-кратния пореден шампион Лудогорец.

