Сангаре: Ще поканя Гара Дембеле за последния мач, когато Левски стане шампион

Централният нападател на Левски Мустафа Сангаре даде обширно интервю за предаването „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT в дните преди Вечното дерби срещу ЦСКА. Таранът разказа за професионалния си път. Той е тренирал тенис и работи с деца като учител по физическо, преди на 16 години да започне да се занимава с футбол. Друг любопитен акцент от интервюто на малиеца е признанието му, че се познава с любимеца на Сектор Б Гара Дембеле.

Сангаре е бил тенисист и учител, преди да стане футболист

„Казвам се Мустафа Сангаре, роден съм близо до Париж и започнах да играя футбол много късно, на 16 години. Преди това играех тенис и дори след това продължавах да се занимавам със спорт. Бях треньор, спортен инструктор и учител по физическо възпитание за деца. На 21 години навлязох в професионалния футбол, започвайки в Амиен, във втора лига във Франция. След това в Португалия и накрая тук в България“, започна Сангаре за „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT.

Сангаре и Дембеле се познават

"Да, аз всъщност се познавам с Гара Дембеле. Често съм си говорил с него. Знам, че той остави своя отпечатък в Левски. Той е много добър футболист, вкара много голове тук и е наистина страхотен играч. Мога да кажа, че ме вдъхновява, но аз ще се опитам да си проправя свой собствен път в отбора и искам да напиша своя собствена история. Ако мога да вкарвам голове и да правя асистенции, да помогна да спечелим титлата, ще бъда много щастлив“, допълни той.

„Охо, да, ще го питам. Мисля, че ще се радва много да дойде. Може би за последния мач за годината, когато станем шампиони, ще го поканя“, каза още Сангаре относно това да покани Гара Дембеле на мач на Левски на „Георги Аспарухов“.

