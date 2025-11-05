0:34 и гаф на елитен съдия: Магията на българския аматьорски футбол (ВИДЕО)

0:34 - има такова чудо, и то на български футболен мач! Отборът на Сливен разгроми безпощадно "Златните войводи" от с. Злати войвода в двубой от осмия кръг на А“ областна група – зона „Сливен“! С успеха "оранжево-сините" излязоха на първото място в таблицата с 21 точки от 24 възможни, след като досегашният лидер Тунджа Мечкарево отстъпи с 0:1 на Кортен. Отборът от село Злати войвода е на дъното с 0 пункта и с голова разлика -123 (1 вкаран и 124 допуснати попадения).

0:34 в А окръжна

Въпреки трудния старт на сезона Войводите не спират да вярват, че предстоят по-добри времена. „На дъното сме, но не се отказваме! ФК Златните Войводи набира футболисти за мъжкия отбор. Търсим хора с хъс и сърце, не само с умения (Тел: 0884743749),“ написаха от клуба.

Впечатление прави, че в шестия кръг Войводите са допуснали поражение с 0:20 от "Самуил 2006". От Спартак Бяла са отнесли 19 гола, от Левски Младово - 17, а от Тунджа Мечкарево - 14. Иначе на върха регионалната група изглежда интересна. Сливен и "Самуил 2006" са с по 21 точки, следвани от тимовете на Мечкарево и Кортен с по 19 пункта.

Валентин Железов, дами и господа!

В друга А областна група - "Бургас" елитният съдия Валентин Железов влезе в радара на социалните мрежи с любопитно решение в двубоя между Камено и Българово. В заключителните минути при резултат 1:2 за гостите от Българово Железов позволява изпълнението на пряк свободен удар за Камено въпреки лошата видимост заради димка, след който Камено изравнява за 2:2. Случката беше обсъдена и в новия брой на предаването "Точно попадение".

