НА ЖИВО: Левски - Кайрат (СЪСТАВИ), битката за Шампионска лига започва скоро - следете тук!

Футболният шампион на България Левски излиза тази вечер срещу казахстанския първенец Кайрат в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. "Сините" посрещат опонента си на стадион "Георги Аспарухов" пред пълни трибуни, а срещата е предвидена да започне в 20:30 часа. Можете да проследите сблъсъка Левски - Кайрат НА ЖИВО в Actualno.com, както и в спортния ни сайт Sportlive.bg.

Стартови състави

Левски: Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Мехди Ел Мубарик, Гашпер Търдин, Сержиньо, Армстронг Око-Флекс, Евертон Бала, Рейналдо

Кайрат Алмати: Анарбеков, Мата, Африко, Мартинович, Мрински, Байбек, Оксанен, Мендонка, Жукола, Едмилсон, Гуал

КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ МАЧА ЛЕВСКИ - КАЙРАТ

Преди мача Левски - Кайрат

Левски ще се опита да направи първата крачка към плейофите на Шампионска лига, като разчита на сериозната подкрепа от трибуните на "Георги Аспарухов". Всички билети за двубоя бяха разпродадени, а атмосферата се очаква отново да бъде едно от основните оръжия на "сините".

Българският шампион влиза в срещата с амбицията да вземе преднина преди реванша в Казахстан, но задачата няма да бъде никак лесна. Кайрат е опитен и добре организиран съперник, който ще опита да ограничи рисковете и да се възползва от всяка възможност на контраатака.

Левски ще бъде без един от основните си футболисти - Акрам Бурас, като има още няколко кадрови проблеми в състава си. Още по темата: гледайте в последния епизод на "Точно попадение".