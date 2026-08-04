Треньорът на Кайрат: Левски е много сериозен противник, но не изпитваме никакъв страх!

Старши треньорът на Кайрат Алмати Рафаел Уразбахтин говори преди днешния сблъсък с Левски от трети квалификационен кръг на Шампионска лига. Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ тази вечер ще стартира в 20:30 часа. Реваншът между двата тима пък е насрочен за следващата седмица.

„По-добре е, че първият мач е като гост“

„Предстои ни много сериозен мач срещу много сериозен съперник. Разполагаме с достатъчно информация за Левски и имахме време да анализираме играта му. Познаваме добре българския футбол, защото треньори като Станимир Стоилов, Николай Костов и Димитър Димитров са работили и в Казахстан“.

„Левски заслужено е шампион и разполага със свой стил на игра. Видяхме достатъчно техни мачове и знаем благодарение на кои футболисти играят добре. Уважаваме съперника, но не изпитваме никакъв страх. За мен лично е по-добре първият мач да бъде като гост“.

„Знаем колко силна е подкрепата на феновете на Левски. Миналия сезон обаче играхме на стадиони с по 50-60 хиляди зрители и се справихме. Надявам се, че и този път ще покажем същото“, каза още треньорът на казахстанския първенец.

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