Йовичевич се завърна в Разград и отсече: Лудогорец разполага с качеството, за да се спечели титлата

Хърватският специалист Игор Йовичевич бе официално представен като новия треньор на Лудогорец. Той се завръща в Разград, след като през 2025 година изведе тима до три трофея - титлата в Първа лига, Купата на България и Суперкупата, но си тръгна след края на сезон 2024/25. Йовичевич наследява на поста Томас Райс, който наскоро си тръгна, за да поеме турския Трабзонспор.

Йовичевич отново е в Разград

При представянето си Йовичевич призна, че завръщането в Разград има специално значение за него и го приема като лично предизвикателство. Той призна, че не се е чудил много дали да приеме предложението и е готов да върне отбора обратно на върха в българския футбол: "Щастлив съм, че съм обратно в Лудогорец. За мен е чест да бъда треньор на Лудогорец. Когато си вън от клуба, виждаш какво е Лудогорец в лигата и в Европа. Това да се върна е като лично предизвикателство за мен. Заедно с хората, които са на голямо ниво се случиха нещата, за да се върна в Лудогорец. Не беше труден изборът ми да се върна. Това беше изборът на сърцето ми."

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"Знам какво се очаква от отбора. Очакванията са много по-високи. Аз вече говорих с моите играчи, очаквам 7-8 футболисти да се върнат от националните отбори, за да направим срещи. Работа и работа. Аз вярвам в тренировъчния процес, в атмосферата в съблекалнята. Лудогорец разполага с футболисти, които имат нужните качества, за да се спечели титлата. Това винаги е била цел №1", призна хърватският специалист, подчертавайки работата, която предстои в следващите месеци.

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