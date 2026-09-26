Джулиан Мур получи “Златна икона“ на кинофестивала в Цюрих

Американската актриса Джулиан Мур прие наградата за цялостно творчество “Златна икона“ на Цюрихския филмов фестивал в петък вечерта, като произнесе речта си на перфектен немски, пише „Холивуд рипортър“, цитиран от БТА. На церемонията към нея се присъедини и Джеси Айзенбърг, който е режисьор на филма The Debut (“Дебютът") - музикална комедия с участието на Джулиан Мур и Пол Джамати. Филмът бе показан тази седмица в Швейцария в рамките на 22-рото издание на фестивала. По време на благодарствената си реч Мур се върна към детството си, прекарано в Европа. “Благодаря ви за тази прекрасна чест. Знам, че в момента съм в Швейцария, но като тийнейджърка живеех в Германия. Тогавашният ми учител ми каза, че мога да стана актриса. Ако не се бях преместила в Европа с родителите си, нямаше да имам този прекрасен живот. И нямаше да съм тук с вас тази вечер, за да ви говоря на моя лош немски.“ Още: Джулиан Мур показа защо възрастта няма значение

Почетна награда за Мартин Макдона

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“Наистина е прекрасно да бъда тук с Джеси Айзенбърг, който е изключително талантлив и беше невероятно добър творчески партньор“, добави тя. “Той е истински гений, така че съм просто щастлива, че споделям това преживяване с него и че сме тук с нашия филм“, каза на червения килим преди церемонията носителката на “Оскар". Още: Специална женска награда за Джулиан Мур в КанСред най-известните роли на Джулиан Мур са тези във “Все още Алис“, за която тя спечели награда „Оскар“, както и в “Часовете“ и “Децата са добре“. Сред последните ѝ участия са трилъра Echo Valley на Apple TV, “Съседната стая“ на Педро Алмодовар и минисериалът на Нетфликс “Сирени“ (Sirens).

По време на церемонията в Цюрих режисьорът Мартин Макдона, създател на филмите „В Брюж“ и „Баншите от Инишерин“, получи специалната почетна награда на фестивала. Отличието беше присъдено в чест на най-новия му филм „Див кон девет“, който в момента обикаля филмовите фестивали и вече предизвиква интерес във връзка с наградите „Оскар“, особено заради изпълнението на главната роля от Джон Малкович. Още: Актрисата Джулиан Мур обяви, че Доналд Тръмп е забранил книгата ѝ (СНИМКА)