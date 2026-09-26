Войната в Иран::

Джулиан Мур получи “Златна икона“ на кинофестивала в Цюрих

26 септември 2026, 12:26 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Джулиан Мур получи “Златна икона“ на кинофестивала в Цюрих

Американската актриса Джулиан Мур прие наградата за цялостно творчество “Златна икона“ на Цюрихския филмов фестивал в петък вечерта, като произнесе речта си на перфектен немски, пише „Холивуд рипортър“, цитиран от БТА. На церемонията към нея се присъедини и Джеси Айзенбърг, който е режисьор на филма The Debut (“Дебютът") - музикална комедия с участието на Джулиан Мур и Пол Джамати. Филмът бе показан тази седмица в Швейцария в рамките на 22-рото издание на фестивала. По време на благодарствената си реч Мур се върна към детството си, прекарано в Европа. “Благодаря ви за тази прекрасна чест. Знам, че в момента съм в Швейцария, но като тийнейджърка живеех в Германия. Тогавашният ми учител ми каза, че мога да стана актриса. Ако не се бях преместила в Европа с родителите си, нямаше да имам този прекрасен живот. И нямаше да съм тук с вас тази вечер, за да ви говоря на моя лош немски.“ Още: Джулиан Мур показа защо възрастта няма значение

Почетна награда за Мартин Макдона

Снимка Getty Images

“Наистина е прекрасно да бъда тук с Джеси Айзенбърг, който е изключително талантлив и беше невероятно добър творчески партньор“, добави тя. “Той е истински гений, така че съм просто щастлива, че споделям това преживяване с него и че сме тук с нашия филм“, каза на червения килим преди церемонията носителката на “Оскар". Още: Специална женска награда за Джулиан Мур в КанСред най-известните роли на Джулиан Мур са тези във “Все още Алис“, за която тя спечели награда „Оскар“, както и в “Часовете“ и “Децата са добре“. Сред последните ѝ участия са трилъра Echo Valley на Apple TV, “Съседната стая“ на Педро Алмодовар и минисериалът на Нетфликс “Сирени“ (Sirens).

По време на церемонията в Цюрих режисьорът Мартин Макдона, създател на филмите „В Брюж“ и „Баншите от Инишерин“, получи специалната почетна награда на фестивала. Отличието беше присъдено в чест на най-новия му филм „Див кон девет“, който в момента обикаля филмовите фестивали и вече предизвиква интерес във връзка с наградите „Оскар“, особено заради изпълнението на главната роля от Джон Малкович. Още: Актрисата Джулиан Мур обяви, че Доналд Тръмп е забранил книгата ѝ (СНИМКА)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
награди Джулиан Мур кинозвезди Мартин Макдона
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес