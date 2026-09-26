Легендарен треньор се завърна в Лудогорец, но с нова роля

Преди дни Лудогорец най-накрая избра новия си треньор. Както е известно, разградчани останаха без наставник, след като Томас Райс напусна в посока турския Трабзонспор. В следващите дни ръководството търсеше достоен заместник на германския специалист и в крайна сметка се спря на познато име. В Разград се завърна Игор Йовичевич, който изведе тима до требъл през 2025 година. Сега спортният директор на "орлите" Георги Караманджуков обяви още една голяма новина.

Официално: Дерменджиев отново е в Лудогорец, но не като треньор

Караманджуков официално обяви завръщането на Георги Дерменджиев в Разград. Опитният специалист, който е водил "орлите" на четири пъти, отново ще работи в клуба, но на нова позиция. Той ще бъде консултант по спортните въпроси - позиция, която заема вече месец. Дерменджиев ще има дума по селекцията на отбора и ще помага на старши треньора Игор Йовичевич. Завръщането на българина е част от плана на ръководството да върне Лудогорец на върха в българския футбол, след като сдаде титлата през миналия сезон.

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"Георги Дерменджиев е консултант по спортните въпроси в Лудогорец. Той се завърна в клуба от близо месец", разкри Караманджуков. "Той е дал много за Лудогорец. Един от най-успешните треньори в историята на клуба е. Той участва много активно в селекцията. Той ще бъде на разположение на Игор, на нас. С неговия опит и с неговите знания ще бъде полезен за целия клуб. Да се надяваме, че заедно още зимата с желанието на Игор, имаме някои намерения и планове за зимния трансферен прозорец, за да стане Лудогорец още по-силен и да гледаме Лудогорец, който всички желаят и искат да виждат."

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