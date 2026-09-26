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Шеф в Разград разкри защо Лудогорец е най-успешният български отбор за последните 30 години

26 септември 2026, 13:02 часа 565 прочитания 0 коментара
Снимка: Ludogorets.com
Шеф в Разград разкри защо Лудогорец е най-успешният български отбор за последните 30 години

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков коментира последните действия на клуба. Както е известно, наскоро разградчани останаха без старши треньор, след като Томас Райс си тръгна. Германският специалист получи предложение от Трабзонспор, което не можа да откаже и замина директно към южната ни съседка. В следващите дни ръководството търсеше негов заместник и в крайна сметка се спря на познато име - Игор Йовичевич, който през 2025 година изведе тима до требъл.

Караманджуков: Лудогорец не е просто клуб

Караманджуков призна, че в Разград са преговаряли единствено с хърватския специалист и изяви надежда, че е точният човек. Той обясни, че са избрали Йовичевич, тъй като са търсели човек, запознат с динамиката в клуба. "Орлите" вярват, че съвсем скоро Лудогорец ще се върне на върха в българския футбол, след като през миналия сезон загуби титлата в Първа лига след 14-годишна доминация. Караманджуков обясни какво е направило клуба толкова успешен през последните години.

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Игор Йовичевич

Караманджуков обясни избора на Йовичевич

"Лудогорец не е просто клуб. Това е проект, който когато напуснеш, осъзнаваш къде си бил. В Лудогорец всички сме заедно и заради това, това е най-успешният клуб в последните 30 години в българския футбол. Миналата година загубихме титлата. На никой не беше приятно. Имахме нужда от малко събуждане. Причините сме ги анализирали за нас. Не случайно след това се разделихме с много хора. Това е една от най-мащабните селекции в последните трансферни периоди. Имаше хора, които дадоха предостатъчно за клуба. Трябваше свежа кръв, нова сила и нови хора с емоции", обясни спортният директор на "орлите".

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"Никой от отговорните фактори на Лудогорец в клуба не е водил преговори с друг треньор освен с Игор. Разбрахме се много бързо. Той си има негови си цели, които съвпадат с целите на Лудогорец. Надяваме се заедно да ги изпълним. Това, че сме преговаряли и сме били на финалната права с доста имена в треньорската професия не отговаря на истината. Надявам се да върнем титлата обратно в Разград. Търсихме човек, който поради това, че наближава октомври, да бъде наясно с атмосферата, обстановката и спецификата на Лудогорец", каза още Караманджуков.

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лудогорец Георги Караманджуков Игор Йовичевич
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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