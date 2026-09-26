Задържаха четирима наркодилъри в София

Столични полицаи задържаха дилъри при специализирани операции срещу наркоразпространението, съобщиха от МВР на страницата си в интернет. Иззети са различни наркотични вещества, електронни везни, разфасовки и парични средства Операциите са проведени на 23-ти и 24 септември, общо задържани са четирима мъже. У тях са намерени наркотици, както и в жилищата, които обитават. Още: Само за денонощие: Петима задържани с наркотици в Софийско

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата по документиране на престъпната дейност продължава. Преди месец при акция в ж.к. "Младост" столичната полиция откри и иззе 747 грама амфетамин, 44 грама кокаин, 0,32 грама MDMA (екстази) и тревиста маса, съобщиха от МВР на сайта си.

В Дряново е задържан 55-годишен мъж за отглеждане на канабис, съобщават още от полицията. Още: Над килограм чист фентанил и 12 арестувани след акция на СДВР