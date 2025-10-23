Войната в Украйна:

Йънг Бойс – Лудогорец: Кога и къде да гледаме двубоя от Лига Европа?

23 октомври 2025, 09:29 часа 344 прочитания 0 коментара
Шампионът на България Лудогорец гостува днес на швейцарския Йънг Бойс в третия си мач от основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Двата тима ще гонят победата на всяка цена, тъй като в момента заемат места в средата на класирането и със сигурност ще искат да се изкачат в подреждането, което пък да им помогне евентуално да достигнат до елиминационната фаза на надпреварата.

Йънг Бойс – Лудогорец: Начален час и ТВ

В последния си двубой в Лига Европа Йънг Бойс победи с 2:0 като гост румънския ФКСБ и на този етап заема 19-то място във временното класиране. През изминалия уикенд пък „жълто-черните“ отстъпиха с 1:2 пред състава на Сент Гален в двубой от швейцарското първенство.

Лудогорец записа поражение в последния си мач в Лига Европа, след като отстъпи с 0:2 у дома пред испанския Бетис. В Първа лига „орлите“ също бяха неубедителни и преди няколко дни направиха равенство 1:1 със Спартак Варна.

Йънг Бойс

В колко часа започва мачът между Йънг Бойс и Лудогорец?

Мачът между Йънг Бойс и Лудогорец е част от късната програма на Лига Европа тази вечер. Двубоят ще стартира в 22:00 часа българско време като ще се проведе на стадион „Ванкдорф“ в швейцарския град Берн.

Коя телевизия ще предава двубоя между Йънг Бойс и Лудогорец?

Двубоят между Йънг Бойс и Лудогорец ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата е МAX Sport 3. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Аctualno.com.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лига Европа Лудогорец Йънг Бойс
