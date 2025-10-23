Войната в Украйна:

БФС увеличава задължителния брой българи: къде са отборите, които и сега не спазват правилото

23 октомври 2025, 12:11 часа

От Българския футболен съюз обсъждат вариант да се увеличи задължителния брой българи, които да играят за един отбор във всеки мач от Първа и Втора лига. Идеята е от следващата кампания всеки клуб задължително да залага на шестима български футболисти в стартовия състав, пише „Мач Телеграф“. Правилото в момента гласи, че минимум четирима българи трябва да са титуляри в отборите от родните първенства.

Петте отбора, които не спазват правилото, се лишиха от по 400 000 лева

Това правило беше прието преди началото на настоящия сезон, а клубовете, които не го спазват, трябваше да се лишат от допълнителните 400 000 лева, идващи от фонд „Солидарност“. Клубовете, които платиха тази такса са Лудогорец, ЦСКА, Левски, ЦСКА 1948 и Берое. Оставащите два милиона лева се разпределиха между другите 11 отбра в Първа лига. Очаква се при новото правило, ако изобщо бъде въведено, и санкциите да са в по-голям размер.

Български футболен съюз

Четири от петте отбора са в горната част на таблицата

От петте отбора, които не спазват правилото, само ЦСКА не е в горната част на класирането в Първа лига. Левски, ЦСКА 1948 и Лудогорец формират топ 3 в този ред. „Сините“ е на върха с 29 точки, „червените“ са втори с 26, а на трето място са „орлите“ с 23 пункта, но и с мач по-малко. Берое е на шестата позиция с 14 точки, а разликата с петия Черно море е цели 8 пункта. ЦСКА е точно под средата – „армейците“ претърпяха криза в представянето си и са на девето място с 13 точки.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Берое ЦСКА Левски БФС Лудогорец ФК ЦСКА 1948
