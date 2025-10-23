"Мажоритар", "пазител на акциите", "друга орбита": Сираков сложи капан на познатата риторика на сдружението и обезсмисли 50-минутна пресконференция

Сдружението "Левски на Левскарите", което се явява миноритарен акционер в Левски и опозиция на мажоритарния собственик Наско Сираков, даде 50-минутна пресконференция в "Пресклуб България", обезсмислена в голяма степен само 5-10 минути след началото ѝ. Причината бе, че основният въпрос, който искаха да поставят от Сдружението - относно подновения интерес на Sport Republic към придобиването на Левски, получи своя отговор с обширна позиция на Наско Сираков, публикувана на клубния сайт.

Как Наско Сираков изненада "Левски на Левскарите"

Още преди два дни от "Левски на Левскарите" обявиха, че ще дадат пресконференция в четвъртък от 11:00 часа. Само няколко минути след началото на пресконференцията, на официалния сайт на Левски се появи позиция на Наско Сираков. Дали е чиста случайност, или търсен ефект - факт е, че Сираков постави "капан" на опозицията си, тъй като до голяма степен се дискутираше въпрос, който вече има публичен отговор. От "Левски на Левскарите" нямаше какво толкова да разкрият, тъй като Сираков каза всичко за интереса към собствеността на Левски.

Въпросите на сдружението и изтърканата риторика

След като разбраха за позицията, представителите на "Левски на Левскарите" начело с председателя Димитър Костадинов си приписаха заслуги за изнесената информация - благодарение на пресконференцията са упражнили натиск да излезе съобщение от клуба. От сдружението настояват за прозрачност и по други въпроси, свързани с Левски - какво става с потенциалния строеж на нов стадион и има ли план за дългосрочно развитие на отбора. Всъщност тези въпроси бяха поставени още през лятото, като бе внесена яснота доколкото е възможно от страна на Левски.

"Изстрелването в нова орбита", "пазител на акциите" и "мажоритар" са неизбежни в речта на опозицията

"Това не е класическа пресконференция, решихме, че можем да използваме трибуната, за да припомним важните за нас теми, свързани с Левски, и да повдигнем въпросите, които висят в пространството и не получават отговори. Мажоритарният акционер каза, че строителството на стадион „Георги Аспарухов“ е във финална фаза, около 600 000 лева от парите на левскарите са изразходвани за предпроектни дейности. Не ни е известно да има резултати. Нямаме отговор дали има план за това как ще се развива нашият отбор", започна Димитър Костадинов.

"На извънредното Общо събрание ни беше казано, че е несериозно да искаме петгодишен план, след като договорът със спонсора изтича след година и седем месеца. Минаха вече седем месеца, остава може би година, не знаем ще се подновява ли, подновен ли е. Има интерес от инвеститори, които очевидно имат желание да подновят преговорите. Не сме тук да лобираме за когото и да е", добави още Костадинов, визирайки интереса на Sport Republic.

След това той използва позната риторика - за "изстрелването в нова орбита": думи на Сираков, които се припомнят редовно от опозицията. В позната риторика влязоха и останалите участници в пресконференцията - Никола Бушняков, адв. Момчил Лазаров и Петър Димитров. Сираков бе наричан "пазител на акциите" и "мажоритар", като отново бе припомнено, че самият той заявил през 2020-а, че ще бъде само пазител на акциите. Интересното е, че до известна степен Костадинов омаловажи постигнатото от Левски през този сезон.

"По отношение на спортните резултати – критериите, според мен, в левскарството доста се занижиха, има и причини за това. Дълги години Левски няма големи успехи, няма титла, няма Купа, нито успехи в Европа. Всеки сезон без титла или Купа е провал, провалено евроучастие е да не влезеш в основната фаза. Това да стигнеш плейофите не е успешен европоход", каза Костадинов, като остана недоволен, че не се ползват футболисти от школата, както и че няма яснота какви точно са поставените цели пред Хулио Веласкес.

