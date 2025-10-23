Войната в Украйна:

Трус в емблематичен български клуб! Финансовите благодетели напускат кораба

23 октомври 2025, 22:36 часа 612 прочитания 0 коментара

Мажоритарните собственици на емблематичния български клуб Пирин Благоевград Георги Спасов и Милен Стефанов съобщиха, че ще се оттеглят от "орлетата". Двамата разкриха новината чрез отворено писмо, публикувано на Фейсбук страницата на отбора. Причините за решението са комплексни - както лични, така и финансови. Бизнесмените ще продължат да подпомагат финансово Пирин в следващите месеци до намиране на устойчиво решение с цел гарантира стабилност и нормален спортен ритъм.

Трус в Пирин

"В неформална среща с кмета на Община Благоевград, г-н Методи Байкушев, ние – Георги Спасов и Милен Стефанов, мажоритарни собственици на ПФК „Пирин 22“ АД, уведомихме градоначалника за нашето намерение да се оттеглим от финансирането на клуба", започва позицията.

Дните до Мондиал

"Причините за това решение са комплексни – както лични, така и финансови. След години усилия, отдаденост и значителни вложени ресурси, стигнахме до извода, че продължаването на тази ангажираност вече оказва негативно отражение върху основната ни бизнес дейност и личния ни баланс. Въпреки това, нашата отговорност към клуба и хората, които го обичат, ни задължава да останем ангажирани с осигуряването на нормалното функциониране на ПФК „Пирин 22“ до намирането на устойчиво решение. Ще продължим да подпомагаме клуба в следващите месеци – до края на календарната година – с цел да се гарантира стабилност и нормален спортен ритъм", уточняват Георги Спасов и Милен Стефанов.

Те ще предложат акциите си на „ОФК Пирин“ ЕООД – в качеството му на миноритарен партньор в структурата на клуба. При наличие на потенциален инвеститор, готов да поеме управлението и развитието на клуба незабавно, двамата са готови да предоставят своите дялове с моментален ефект.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Пирин Благоевград Втора лига
