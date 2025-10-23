Трус в емблематичен български клуб! Финансовите благодетели напускат кораба

Мажоритарните собственици на емблематичния български клуб Пирин Благоевград Георги Спасов и Милен Стефанов съобщиха, че ще се оттеглят от "орлетата". Двамата разкриха новината чрез отворено писмо, публикувано на Фейсбук страницата на отбора. Причините за решението са комплексни - както лични, така и финансови. Бизнесмените ще продължат да подпомагат финансово Пирин в следващите месеци до намиране на устойчиво решение с цел гарантира стабилност и нормален спортен ритъм.

Трус в Пирин

"В неформална среща с кмета на Община Благоевград, г-н Методи Байкушев, ние – Георги Спасов и Милен Стефанов, мажоритарни собственици на ПФК „Пирин 22“ АД, уведомихме градоначалника за нашето намерение да се оттеглим от финансирането на клуба", започва позицията.

"Причините за това решение са комплексни – както лични, така и финансови. След години усилия, отдаденост и значителни вложени ресурси, стигнахме до извода, че продължаването на тази ангажираност вече оказва негативно отражение върху основната ни бизнес дейност и личния ни баланс. Въпреки това, нашата отговорност към клуба и хората, които го обичат, ни задължава да останем ангажирани с осигуряването на нормалното функциониране на ПФК „Пирин 22“ до намирането на устойчиво решение. Ще продължим да подпомагаме клуба в следващите месеци – до края на календарната година – с цел да се гарантира стабилност и нормален спортен ритъм", уточняват Георги Спасов и Милен Стефанов.

Те ще предложат акциите си на „ОФК Пирин“ ЕООД – в качеството му на миноритарен партньор в структурата на клуба. При наличие на потенциален инвеститор, готов да поеме управлението и развитието на клуба незабавно, двамата са готови да предоставят своите дялове с моментален ефект.

