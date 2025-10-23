Войната в Украйна:

За Левски не можеше такава "врътка": Оказва се, че ако си близък с политици, може и да не плащаш задълженията си

Защо Община Варна опрости дълговете на местния футболен клуб Спартак: този въпрос постави бившият член на Надзорния съвет на Левски - Петър Ганев. Според него, опростените дългове на Спартак дават лош сигнал към обществото - че ако си приближен до политици и имаш широка обществена подкрепа, може и да не си плащаш. Той отбеляза, че е бил в сходна ситуация като ръководител в Левски, когато "сините" са били в много труден финансов период, но не са им опростили задълженията, като е трябвало да изплащат дълговете си в продължение на години. 

Държавата опростява дългове във футбола с двойни стандарти

"Странна новина, в интерес на истината. Имам личен опит с подобна ситуация, свързана с Левски и дълговете към държавата. В нито един момент клубът не е получавал такава подкрепа от държавата, при която задълженията просто да бъдат опростени. Единственото, което се правеше, беше отсрочване по съответната процедура."

Петър Ганев

За едни може, за други не може

"В крайна сметка Левски си плати главницата, въпреки всички трудности през годините. Отне 3-4 години, но това се случи. А сега за далеч по-малка сума се прави подобен жест, който за бюджета не представлява почти никакво натоварване — около половин милион лева", каза Ганев в ефира на "Тази сутрин" по bTV.

"Сигналът към обществото е ясен - ако сте близки с политиците или имате широка обществена подкрепа, може и да не платите това, което дължите. Защо за едните може, а за другите - не?", добави още финансистът. Той бе подкрепен от бившия социален министър Лидия Шулева: "Г-н Ганев правилно отбелязва, че това е много лош сигнал към обществото."

Стефан Йорданов
