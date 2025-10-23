Легенда на Ботев Пловдив за Херо: Дано е запазил хъса си, няма да му е никак леко!

Една от големите легенди на Ботев Пловдив Марин Бакалов коментира назначението на Димитър Димитров за нов наставник на тима. Както е известно, опитният специалист ще застане начело на „канарчетата“, но това ще се случи чак през ноември, тъй като Херо има планирани ангажименти, които не търпят отлагане. Дебютът на Димитров като наставник на „жълто-черните“ ще бъде в дербито с ЦСКА в София.

Марин Бакалов говори пред колегите от „Тема спорт“ като заяви, че на Димитър Димитров няма да му бъде никак лесно в Ботев Пловдив, тъй като клубът се намира в сложна ситуация. Бившият полузащитник допълни, че се надява Херо да е запазил хъса си, както и погледа си върху родния футбол и добрите играчи у нас.

Марин Бакалов се надява Херо да вдигне Ботев на крака

„Опитен наставник, доказан специалист. Това е първата асоциация, когато чуем името на Димитър Димитров. Надявам се, че ще успее да удовлетвори желанието на феновете, благодетеля и най-важното – на историята на Ботев Пловдив. Херо вече имаше кратък престой в Ботев Пловдив, като спортен директор, но оттогава мина доста време. Пожелавам му успех“.

„Дано да е запазил хъса и погледа върху първенството и играчите, набитото око, което притежава. Има нужда от малко по-спокойна обстановка, по-работна и по-позитивна, за да си дойдат на място нещата. Той ще подготви отбора, както трябва. Надявам се да обръща внимание и на юношите, но за всичко трябва време“.

„При всички тези условия, които имаме, това място не отива на тима. Да, клубът бе спасен, но не трябва да се занемаряват резултатите. Нещата трябва да вървят успоредно. Отборът е осигурен финансово, така че нивото също трябва да се вдига. Да е такова, което подхожда на Ботев Пловдив. Още веднъж, пожелавам успех на Димитър Димитров в това нелеко начинание“, заяви Марин Бакалов.

