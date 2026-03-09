"Като няма какво да правя – ритам я, и тя влиза": Единствената българска победа в Шампионска лига

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Една от най-модерните тенденции от началото на 2026 г. е да споделяме спомени от преди 10 години. Мнозина определят 2016 г. като една от най-добрите през живота им. Но за да си спомним един от най-добрите моменти на Лудогорец, ще трябва да се върнем още малко по-назад в историята. До 22 октомври 2014 г. В нощта на първата и единствена българска победа в Шампионска лига. И едно велико изречение, което остава в историята на българския футбол.

Лудогорец играе за пръв път в Шампионска лига през 2014 г.

Сезон 2014/15 е първият за Лудогорец в Шампионска лига. „Орлите“ са в група с Ливърпул, Реал Мадрид и Базел. Първите два мача – гостуване на „червените“ и домакинство на „кралете“, са загубени с по 1:2. Третият мач – домакинство на Базел, е исторически не само за Лудогорец, а и за целия български футбол. 22 октомври 2014 г. На националния стадион „Васил Левски“ родният шампион посреща швейцарския. В състава на „орлите“ личат голями имена като Владислав Стоянов, Михаил Александров, капитанът Светослав Дяков, Козмин Моци, Марселиньо, Вандерсон и най-важният в онази вечер – Йордан Минев.

Лудогорец побеждава Базел с 1:0

Редовните 90 минути са изтекли при резултат 0:0. Минималното добавено време е 3 минути, а първата вече тече. Вандерсон владее, подава наляво, където е Йордан Минев. Той напредва, влиза навътре и с удар на няколко метра извън наказателното поле поразява вратата на Базел. 1:0 за Лудогорец и първа победа за български отбор в Шампионска лига. Единствена до момента. Луда радост за цяла футболна България. След края на двубоя Минев дава интервю като голмайстора, донесъл триумфа. Той казва, че всички от отбора влизат историята, тъй като са донесли така жадуваната първа българска победа в Шампионска лига.

„Като няма какво да правя – ритам я, и тя влиза“

На въпрос дали когато е стрелял е мислел, че може да се превърне в реализаторът, който носи този триумф на Лудогорец, Йордан Минев отговаря: „На мен всички голове са ми такива. Като няма какво да правя – ритам я, и тя влиза“. Той добавя, че „орлите“ са надиграли Базел. Споделя, че според него имат шанс да излязат от групата. Заканва се, че могат да победят Базел и в Швейцария, ако играят както трябва и изпълняват треньорските указания.

За жалост Лудогорец отпада от Шампионска лига

За жалост реалността е друга. Лудогорец губи от Базел с 0:4 в Швейцария. След равенство с Ливърпул и още една загуба от Реал Мадрид, „орлите“ завършват четвърти в групата и отпадат от европейските клубни турнири. Разградчани играят отново в груповата фаза на Шампионска лига и през сезон 2016/17. Тогава в група с Арсенал, ПСЖ и отново Базел, те записва три равенства – едно срещу парижани и две срещу швейцарския отбор.

Автор: Николай Илиев

