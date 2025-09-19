Всички в ЦСКА са срещу Душан Керкез! Обвиняват го в наглост и безочие, той не си говори с никого на тренировка

Към 16:30 часа на 19 септември Душан Керкез все още се води старши треньор на ЦСКА. В медийното пространство се появиха любопитни информации, от които става ясно, че всички ръководни фактори и част от феновете призовават специалиста да подаде оставката си. Първо тарторът на Сектор "Г" Иван Велчев разкри за среща между 20 запалянковци и Керкез след загубата от Арда, на която босненецът обещал да си тръгне. Впоследствие обаче се твърди, че наставникът се е отрекъл, и искал всички заплати до края на своя договор.

Нагъл ли е Душан Керкез?

"Вчера късно вечерта пред около 20 човека привърженици на ЦСКА, на базата в Панчарево Душан Керкез заяви ,че ще си подаде оставката. Явно през нощта е размислил, или си мисли ,че може да води ЦСКА въпреки изричното нежелание и на ръководство и на фенове", написа Велчев. Както е известно, оставка на Душан беше поискана официално от спортния директор Бойко Величков в минутите след поражението от Арда в Стара Загора.

След това Sportal.bg обвини бившия треньор на Ботев Пловдив в наглост. От медията пишат, че Керкез се отрекъл от обещаната оставка. “Казах им това, защото ме беше страх от тях, но не искам да подавам оставка”, заявил Керкез. Босненецът споделил тази сутрин, че категорично отказва да си тръгне от клуба, ако не получи цялата си заплата до края на договора му през юни 2026 година.

От Gong.bg пък оповестиха, че Душан Керкез не е водил днешната възстановителна тренировка на ЦСКА и "въобще не се е интересувал какво се случва". Босненецът бил в лошо настроение и не говорил с хората от своя екип и футболистите. След края на заниманието обаче треньорът е разговарял с хора от ръководството на клуба.

