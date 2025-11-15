Кирил Десподов изравнява легенда на ЦСКА

Капитанът на националния отбор Кирил Десподов може да изравни легенда на бившия си отбор ЦСКА по мачове за България. Това ще се случи, ако Десподов играе в квалификацията за Мондиал 2026 срещу Турция. Така той ще запише мач номер 59 за националния отбор – точно толкова, колкото има и Стойчо Младенов. Футболистът на ПАОК дебютира за България срещу Босна и Херцеговина през 2018 г. и от тогава има 58 мача с мъжкия национален отбор.

Стойчо Младенов беше част от селекцията на България за Мондиал 1986

От своя страна, Стойчо Младенов направи дебюта си за България през 1978 г. срещу Шотландия. Той беше част от националната селекция в продължение на 11 години, за която записа 59 мача, в които вкара 15 гола. Младенов беше част и от селекцията на Иван Вуцов за Световното първенство в Мексико през 1986 г. Тогава той носи номер 9 на гърба си. Днес, на 15 ноември, България гостува на стадион „Матлъ“ в град Бурса от 19:00 часа.

Десподов е на второ място в Гърция с ПАОК

Кирил Десподов стартира кариерата си в Литекс, след което премина в ЦСКА. Последва трансфер в италианския Каляри, където обаче не му провървя. Игра под наем в Щурм Грац и Лудогорец, а след това подписа за постоянно с разградчани. През 2023 г. премина в гръцкия ПАОК и от тогава играе там. През настоящия сезон Десподов е изиграл 15 мача, в които е вкарал 3 гола и е записал 2 асистенции. А ПАОК е на второ място в Гръцката суперлига с 23 точки, които спечели в 10 мача – 7 победи, 2 равенства и 1 загуба. Две точки го делят от първия Олимпиакос и е с една пред третия АЕК Атина.