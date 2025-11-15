Жалко! Копривленски отпадна на 1/2-финал с нокаут и не успя да защити титлата си

Кикбокс звездата на България Стоян Копривленски отпадна на 1/2-финалите на заключителния турнир от сериите К-1 World Max в японската столица Токио. Нашият състезател отстъпи с нокаут пред нидерландеца Дарил Вердонк във втория си мач, въпреки че имаше превъзходство в първите два рунда. Така 31-годишният бургазлия не успя да защити световната си титла на К-1. Надпреварата се провежда с нестандартен формат, като за спечелването на трофея са необходими три победи в един ден.

На старта Копривленски надделя над тайландеца Херкулес Фетсимеан с единодушно съдийско решение в първия си двубой от надпреварата до 70 килограма, след като доминираше и в трите рунда.

На 1/2-финалите българинът започна по-плахо. Вердонк опита да притисне бургазлията, който баче се справи. Стоян Копривленски отговори и като цяло първият рунд премина равностойно. Във втората част нашият представител разкърви нидерландеца и изглеждаше така сякаш взима превес. В третия рунд обаче българинът падна в два нокдауна, което доведе до победа за Дарил Вердонк.

Така Снайпера от Бургас отпада от Гран При на К-1 до 70 кг. и пропуска възможността да спечели за втора поредна година престижния турнир.