След Вечното дерби: Левски показа огромен респект към ЦСКА след голяма загуба за "червените"

Българският футболен гранд ЦСКА загуби една от големите легенди в историята на клуба Стоян Йорданов. Великият вратар си отиде от този свят на 81-годишна възраст. А от вечния враг на "червените" - Левски, показаха изключителен респект и веднага поднесоха съболезнования. "Сините" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да направят коментар под публикацията на ЦСКА за кончината на Стоян Йорданов.

Левски за Стоян Йорданов: "Легендите не умират"

"Легендите не умират. Светъл път, Стоян Йорданов!", написаха от Левски като коментар под публикацията, което веднага получи одобрението на много фенове на ЦСКА. А ето и какво гласи публикацията на ЦСКА за смъртта на Стоян Йорданов: "С огромна тъга ви информираме, че днес на 81-годишна възраст ни след боледуване ни напусна големият Стоян Йорданов. Той остава в историята като един от най-великите вратари на ЦСКА и българският футбол, който отдаде цялата си футболна кариера на любимия клуб."

Армейци, С огромна тъга ви информираме, че днес на 81-годишна възраст след боледуване ни напусна големият Стоян... Публикувахте от CSKA Sofia FC в Петък, 14 ноември 2025 г.

Само преди няколко дни футболистите на Левски и ЦСКА стигнаха почти до бой, като няколко играчи си налетяха на бой след меле по време на Вечното дерби. В крайна сметка "червените" спечелиха мача с 1:0, а напрежението бе огромно. Извън терена обаче Левски и ЦСКА за пореден път демонстрираха, че имат взаимно уважение.

