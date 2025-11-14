Александър Димитров: Приехме "горещия картоф", срещу Турция никакъв резултат няма да ме учуди

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров даде пресконференция на турска земя преди гостуването на националния отбор на Турция в събота вечер в среща от световните квалификации за Мондиал 2026. Треньорът на България подчерта, че приема критики, но не и лични обиди към него, като призна, че усеща атаки от самото начало. Също така той отбеляза, че никакъв резултат в двубоя с Турция няма да го учуди, след като предната среща в София завърши 1:6 в полза на турците.

Александър Димитров усеща атаки откакто пое мъжкия национален отбор

"Усещам атаки от самото начало. Приемам всякакви критики, но когато критиката отиде в лични обиди, самата критика губи стойност. Готов съм да приема критики, но в никакъв случай лични обиди. Приемам за нормално критиките предвид позицията, която заемам в момента", заяви Александър Димитров.

"Не бягам от отговорност. Групата ни е изключително тежка. Приехме "горещия картоф" в много труден момент. Ежедневно работим, за да намалим ударите, които получаваме. Моя е репликата, че ще получим много шамари, докато започнем да постигаме резултати. Но това в никакъв случай не означава, че ще се примиряваме в мачовете.

"Никакъв резултат няма да ме учуди. Съперникът няма да подцени по никакъв начин мача. Постигнаха категорична победа в София за едно полувреме, имат големи шансове да се класират за Световно първенство, ще са мотивирани, но трябва да извлечем максимума от моментните си възможности. Понякога грешките влияят на крайните резултати", добави още той.

