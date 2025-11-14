"На никой не му е приятно да губи толкова много. Трябват ни 2-3 резултата да ни стане навик да не губим"

Един от основните футболисти на България Андриан Краев застана пред медиите, за да говори заедно с Александър Димитров на пресконференцията преди мача с Турция. Халфът заяви, че на никого в отбора не му е приятно от тази дълга серия от загуби, като отбеляза, че това влияе подсъзнателно и на самочувстието на играчите. Именно затова Краев вярва, че тимът се нуждае от 2-3 позитивни резултата, за да може да се вдигнат и да превърнат тези резултати в "навик да не губим".

Какво си говорят в националния отбор след толкова загуби?

"Когато си натрупа една такава серия без победа... със сигурност на никой не му е приятно да губи толкова. Говорим си, че трябва да даваме повече от нас, всеки да поеме някаква персонална отговорност, да се "сбием", въпреки че футболът вече не е само борба. Не е приятно за никой, наистина. Влияе на самочувствието, дори и подсъзнателно, затова и искаме да запишем 2-3 резултата и да го превърнем в навик да не губим", каза Краев.

"Искаме да излезем от тази ситуация. На нас се е паднало да сме в това време. Като няма резултати, започваме да се оглеждаме във всичко. Когато има резултати, не ни правят толкова впечатление тези неща. Всеки трябва да работи повече, да помисли къде са грешките в него, да даде малко повече и трябва и малко и късмет, защото тази група, която ни се падна, е може би най-тежката, която можехме да изтеглим. Трябва да работим здраво, да сме задружни и да излезем от ситуацията по един или друг начин", каза още той.

