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Муцунски говори зад гърба на България от Словакия

29 октомври 2026, 15:35 часа 1000 прочитания 1 коментар
Снимка: Facebook/Timco Mucunski
Муцунски говори зад гърба на България от Словакия

Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски заяви на съвместна пресконференция със словашкия си колега, че на следващата среща с българския външен министър Велислава Петрова-Чамова очаква да обсъдят както европейския път на страната, така и определени въпроси, свързани с поведението на официална София, които засягат страната ни не само като страна кандидат за членство в ЕС, но и като равноправен член на НАТО.

Именно диалогът със София и пристигането на Ива Михайлова в България бяха основните теми, на които журналистите потърсиха отговори от македонския външен министър Тимчо Муцунски на съвместна пресконференция със словашкия му колега Юрай Бланар, който е на официално посещение в страната.

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Позовавайки се първо на случая „Михайлова“, министър Муцунски заяви, че на срещата с Бланар са обсъдили, че Северна Македония, като страна кандидат за членство в Европейския съюз, очаква членовете на Съюза също да спазват най-високите стандарти, свързани с върховенството на закона.

В този контекст Муцунски заяви, че е неуместно държава членка на ЕС да се превръща в убежище за лица, осъдени за престъпления (като случая с бащата на Ива Михайлова), или заподозрени или обвиняеми, за които се водят производства в съдилищата на страната.

Македонският външен министър обаче се въздържа от допълнителни коментари по този въпрос, защото, както каза, не иска да стане част от политическата кампания за президентските избори в България, вторият тур на които е насрочен за неделя, 1 ноември.

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Относно диалога със София, Муцунски заяви, че той съществува и че освен двустранните разговори със София, той включва и активна комуникация с европейски институции и представители на държавите-членки на ЕС, които са заинтересовани да помогнат за намирането на взаимно приемливо решение. В този контекст Муцунски спомена срещата с френския министър за Европа Бенджамин Хадад миналата седмица в Черна гора, като този въпрос беше една от основните теми на срещата със словашкия външен министър Бланар. ОЩЕ: "Най-добрата гаранция е изпълнението": Велислава Петрова отговори на Скопие за ЕС и им напомни за македонските българи

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Словакия Северна Македония Тимчо Муцунски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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