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"Играта на криеница продължава": Обвинение, че Радев крие рекордни загуби на "Булгаргаз" преди балотажа

29 октомври 2026, 10:09 часа 991 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
"Играта на криеница продължава": Обвинение, че Радев крие рекордни загуби на "Булгаргаз" преди балотажа

На фона на обвиненията, че правителството умишлено бави Бюджет 2027, за да не повлияе една евентуална вълна от недоволство на предстоящия балотаж на президентските избори, сега се появиха и нови обвинения - че се укрива отчета за "Булгаргаз"

"Още нещо, което е неудобно да се публикува преди балотажа. Не е новина, че загубата на Булгаргаз за 2025 г. е 267 милиона лева. И че пасивите са повече от активите с над 400 милиона. Тоест, в технически фалит е. Според обясненията на самото ръководство, основна причина за това е договорът с Боташ. Подписан от кабинет на Радев и рекламиран, че е с огромен потенциал. Проблемът е, че вече сме края на октомври, а тримесечни отчети за текущата 2026 г. няма. По закон този за първото тримесечие трябваше да бъде публикуван още през пролетта. Сигурно не е много красив, затова се бави", написа депутатът от „Демократична България“ Владислав Панев.

Той обърна внимение, че през седмицата премиерът Румен Радев е обещал, че цената на парното няма да се променя от Нова година.

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"То така си е по закон. Цените се променят от 1 юли за година напред. Така че нищо ново не казва", уточни Панев.

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"Проблемът е, че като мине зимата и Булгаргаз отчете (ако благоволи да публикува) нови рекордни загуби, а такива ще има, всичко това ще се калкулира в цената за парното за следващата зима. Плюс задълженията към БЕХ ще се трупат, което влияе на цялата енергетика. Играта на криеница продължава. Бюджета, отчети, какво още?", попита Панев.

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Булгаргаз газ президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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