Левски е пред раздяла с играч, пристигнал на "Герена" през лятото

След като вдигна титлата в Първа лига за първи път от 17 години насам, шампионът Левски бе много активен през летния трансферен прозорец. "Сините" доведоха на "Герена" - Сержиньо, Марко Груич, Рейналдо, Давид Куса, Мехди Мубарих, Алекс Сентейес, Хевертон и Адриан Райчев. Докато повечето успяха да спечелят доверието на треньора Хулио Веласкес и вече са основни фигури в състава му, някои се оказаха ненужни. Един от тях е Хевертон, който пристигна със свободен трансфер от Куинс Парк Рейнджърс.

Хевертон може да напусне Левски през зимата

Бразилецът бе привлечен по спешност заради контузията на Оливер Камдем. Първоначалните прогнози бяха, че камерунецът ще пропусне голяма част от сезона, но той успя да се възстанови по-бързо от очакваното и зае мястото си обратно в състава. Когато той не е на линия, тъй като няма картотека за мачовете от Лига Европа, Хулио Веласкес залага на Алдаир по десния фланг на защитата. Това постави Хевертон в неудобна позиция.

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До момента бразилецът е участвал в едва девет мача на тима във всички турнири, в които се отчете с една асистенция. Той обаче добре осъзнава ролята си в отбора и вероятно няма намерение повече да топли пейките. В последния мач на "сините" - срещу Арда Кърджали за първенството, Хевертон дори не попадна в групата. Всичко това сочи, че вероятно ще се стигне до раздяла в най-скоро време, пише "Тема Спорт". Разбира се, първата възможност това да се случи ще бъде през зимния трансферен прозорец, който ще започне около средата на януари месец 2027 година.

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