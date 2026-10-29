283 хил. евро отидоха за кандидат-президенти с повече подписи, отколкото гласове

Дванадесет от общо 14 кандидат-президентски двойки, подкрепени от инициативни комитети, са получили по-малко гласове на президентските избори на 25 октомври 2026 г., отколкото са подписите, събрани за регистрацията им. В същото време за медийното им представяне са договорени общо 283 301 евро публични средства. Това показва анализ на Института за развитие на публичната среда (ИРПС) за разпределението и използването на средствата за медийни пакети в предизборната кампания.

Данните поставят въпроси за ефективността на механизма, чрез който държавата финансира медийното представяне на участниците в изборите, както и за резултатите от разходването на публичния ресурс.

Четиринадесетте инициативни комитета са договорили общо 283 301 евро за медийни пакети, а подкрепените от тях кандидат-президентски двойки са получили общо 31 758 гласа. Всяка от двойките е останала под границата от 5000 гласа, като при повечето договореното финансиране е близо до максимално допустимите 20 451,68 евро. Още: "Играта на криеница продължава": Обвинение, че Радев крие рекордни загуби на "Булгаргаз" преди балотажа

Особено показателни са резултатите на 11 кандидатски двойки, получили между 1000 и 3000 гласа. За медийното им представяне са договорени общо 224 768 евро.

Повече подписи, отколкото гласове

Съпоставката между подписките за регистрация и резултатите от вота разкрива съществено разминаване. При 12 от 14-те кандидатски двойки, подкрепени от инициативни комитети, броят на гласовете е по-малък от този на подписите, събрани за участието им в изборите.

Подписите и гласовете обаче отразяват различни форми на подкрепа. Подписът дава възможност на кандидатската двойка да бъде регистрирана за участие във вота, но не представлява обещание за гласуване за нея. Възможно е човек впоследствие да предпочете друг кандидат или да не упражни правото си на глас. Още: Ще си имаме ли Путин и Медведев: Паника в рая, защото веднъж на колене, цял живот на колене

Затова разминаването само по себе си не е доказателство за нарушение. То обаче поставя въпроса доколко настоящите правила за достъп до медийни пакети гарантират ефективно използване на публичните средства и как може да се оцени реалният ефект от финансирането.

Над 490 хил. евро за медийно представяне

За президентските избори държавата отново осигури публично финансиране за медийното представяне на участниците в кампанията. С решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) право на медийни пакети получиха 24 кандидатски двойки, издигнати от партии и инициативни комитети.

Общият размер на предвидените средства надхвърля 490 хил. евро, като всяка от двойките можеше да използва до 20 451,68 евро за платено представяне в избрани медии. Още: ЦИК не откри нарушение на изборните правила в изявления на Радев, от ДБ ще обжалват

Според данните от регистъра на ЦИК към 23 октомври общата стойност на одобрените договори е достигнала 480 578,80 евро. Над три четвърти от сумата са концентрирани в пет медийни доставчика.

Пет медии получават над 76% от средствата

Най-голяма стойност на договорите е отчетена с ТВ "Справедлива България" (Стрийм ТВ) - 134 400 евро, или близо 28% от общия обем на договореното финансиране.

На второ място е Българската национална телевизия (БНТ) със 75 018 евро. Обществената телевизия осигурява национално покритие и работи по тарифи, определени от Министерския съвет, които са по-ниски от тези на търговските телевизии. Още: Йотова се притесни, че ако загуби, пада и правителството на Радев (ВИДЕО)

Следват ТВ Евроком с 67 522 евро, ТВ1 с 51 240 евро и "Добруджа кабел" с 38 266 евро.

Общо около 366 хил. евро са договорени с тези пет доставчика - над 76% от всички средства за медийни пакети

Въпроси за публичното финансиране

Медийните пакети имат за цел да осигурят на участниците в изборите възможност да представят позициите си пред избирателите, а не да гарантират определен брой гласове. Въпреки това данните за кампанията показват две особености на механизма - значителна концентрация на средствата в ограничен кръг медии и съществен ресурс, насочен към кандидатски двойки с под 5000 гласа. Още: Официално: Ще има дебат между Йотова и Гюров преди балотажа

Фактът, че 12 от 14 двойки са получили по-малко гласове, отколкото подписи за регистрация, допълва картината за резултатите от кампанията. Той не доказва сам по себе си неефективност или злоупотреба, но поставя въпроса дали правилата за разпределение на публичното финансиране постигат основната си цел - да подпомагат информирания избор на гражданите.