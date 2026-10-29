"Действайте, ще ви бъде платено": Свидетел с разказ за странен разговор преди инцидента с Колтуклиева

Свидетел е дочул телефонен разговор на журналиста Соня Колтуклиева преди инцидента с охранител на Националната служба за охрана (НСО). Той твърди, че женски глас е казал: "Действайте, ще ви бъде платено". Това разкри адвокат Тервел Георгиев, който защитава Мартин Варадинов, служител на НСО, обвинен за нанесена средна телесна повреда на Колтуклиева. Той добави, че според видео-технически експертизи Варадинов хваща ръката на Колтуклиева и я е свалил от дръжката на вратата на колата на председателя на парламента. Адвокатът уточни, че избутване не е имало.

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Свидетелят, дочул разговора на Колтуклиева, е казал, че след това тя е говорила с други трима души, които са били на място и са свидетели по делото. Тези свидетели казват, че Колтуклиева е била избутана.

Свидетелските показания и експертизите са нови доказателства, представени от прокуратурата и приети от съда и защитата на Варадинов за прилагане към делото.

Адвокатът на Варадинов настоя протестът на прокуратурата да бъде отхвърлен. Военната прокуратурата смята, че е налице опасност Варадинов да извърши престъпление против правосъдието, както и че има доказателства, че е извършил престъплението, за което е обвинен.

В съдебната зала, в подкрепа на колегата му, има множество служители на НСО.

В момента тричленен състав на военно-апелативния съд, който разглежда делото, излезе на съвещание, като се очаква около 15:30 часа да прочете решение относно искането на военната прокуратура да бъде отхвърлено определението на първоинстанционния съд и Варадинов да остане за постоянно в ареста.