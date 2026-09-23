Зеленски: Само тази година руската армия е загубила близо 250 000 души на бойното поле

Само тази година, от януари до август, руската армия загуби 248 964 войници на бойното поле в Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски от трибуната на ООН. Според него населението на 21 държави в света е по-малко от броя на руските военни, загубени през последните осем месеца.

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„След като загуби толкова много хора, Русия успя да завземе само малко над хиляда квадратни километра от нашата земя тази година, а ние вече освободихме значителна част от тази територия. Русия, дори без украинските земи, има територия от 17 милиона квадратни километра. За да добави още хиляда квадратни километра, Путин „похарчи“ по 248 души за всеки километър. Някой все още ли го смята за разумен и умерен?“, попита той.

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Зеленски твърди, че Украйна има „видеопотвърждение за всяка загуба от руска страна“. „И това не е просто статистика – става въпрос за хора. Имаме архив от кадри от дронове, показващи хиляди и хиляди руснаци, умиращи в зоните на смъртта. Това е безумие. Но те продължават да ходят там на смърт, защото това иска Путин“, добави президентът.

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По-рано беше съобщено, че руските окупатори са опитали две едновременни настъпателни операции за обкръжаване на Силите за отбрана в районите на Дружковка и Добропиле. Украинските защитници обаче контраатакуваха в тези райони, осуетявайки плановете на Русия.