Зеленски предупреди, че машините идват да убиват и каза за Путин: Нулевият пациент трябва да бъде спрян (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди в речта си пред Общото събрание на ООН, че вече е необходимо да бъдат спрени военните действия в Украйна заради нова голяма опасност - защото иначе светкавичното развитие на технологиите ще доведе дотам, че в началото на 2027 година има реален риск изкуствен интелект (ИИ) да решава какво се случва на фронта. Затова трябва да бъде забавен процесът на създаване на смъртоносни оръжия:

Zelensky:



We need to slow down the rapid development of weapons for killing before we reach the next stage, because as early as next year, there is already a real possibility that AI, not only people, will begin to decide what happens on the battlefield.



And we need peace… pic.twitter.com/unxgTz5Ene — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

"Само си представете: от началото на тази година Русия вече е използвала над 2100 ракети от различни типове срещу нас, срещу Украйна, нашия народ и нашите деца. Повече от 950 от тях са били балистични ракети. За 8 месеца на тази година Русия е използвала 63 000 ударни дрона от различни типове срещу Украйна, нашия народ. И над 7700 от тях са били реактивни "Шахеди" – наистина разрушителни и много опасни оръжия. Само помислете", каза още Зеленски до какво води технологичният процес при неспираща война:

Zelensky:



Just imagine this: since the beginning of this year, Russia has already used more than 2,100 missiles of different types against us, against Ukraine, our people, and our children.



More than 950 of them were ballistic missiles.



In eight months of this year, Russia… pic.twitter.com/LYuInVAbB0 — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Зеленски изтъкна, че руският бюджетен дефицит е невиждан и повече руски региони са фалирали. "Русия планира мащабни военни операции това лято и всички се провалиха. Залогът на Русия за крилати ракети и "Шахед"-и не проработи така, както Путин планираше", добави той - Още: Зеленски: Само тази година руската армия е загубила близо 250 000 души на бойното поле

Zelensky:



Russia's budget deficit is now bigger than in any other year, and most Russian regions are already bankrupt.



Russia planned major operations on the front this summer — all of them failed.



Russia's bets on cruise missiles and Shaheds didn't work the way Putin… pic.twitter.com/iRugKFXJ3y — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

"Колкото повече свобода има Путин да действа, толкова по-опасен става светът за всеки друг. Затова нулевият пациент трябва да бъде спрян. На него трябва да му бъде отказана свободата да действа и да разпространява това зло". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски и са част от речта му пред ООН. Зеленски беше категоричен - нулевият пациент т.е. Путин неизбежно ще напусне този свят, но колкото по-дълго пали война, толкова повече зло ще остави зад себе си:

Zelensky:



The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else.



That’s why patient zero must be stopped. He must be denied the space to act and the space to spread this evil. pic.twitter.com/Yflm2XZXeo — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Zelensky on Putin:



Russia's leader, patient zero, the man from whom this war began and spread into the world, becoming the largest war in Europe since World War II, will inevitably leave this world.



But the longer Putin is able to wage war, the more evil he will leave behind in… pic.twitter.com/T6oEGqtg9x — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Украинският държавен глава се обърна и към тези, които волно или неволно помагат на Путин: "Знаем, че Русия използва граждани на 47 държави във войната си в Украйна - Гана, Непал, Таджикистан, Индия, Йемен, Кения, Зимбабве, Куба, Беларус, Судан, Южна Африка и много, много други. Искам да се обърна директно към всеки представител на тези 47 държави - вие знаете какво прави Русия с вашите хора. Те са ваши граждани. Грижете се за тях и не им позволявайте да отидат на друг фронт. Не позволявайте на Путин да ви въвлече в тази война. Не позволявайте на Русия да гаси пожарите си, да прикрива срама си и да плаща за лудостта си с живота на вашите хора" - ОЩЕ: Рубио: Русия и Украйна имат интерес към ограничено примирие (ВИДЕО)

Zelensky:



We know that Russia uses citizens of 47 countries in its war in Ukraine — Ghana, Nepal, Tajikistan, India, Yemen, Kenya, Zimbabwe, Cuba, Belarus, Sudan, South Africa, and many, many others.



I want to speak directly to every representative of these 47 countries: you… pic.twitter.com/biZOMLBUk4 — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026