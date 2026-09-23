Спорт:

Зеленски предупреди, че машините идват да убиват и каза за Путин: Нулевият пациент трябва да бъде спрян (ВИДЕО)

23 септември 2026, 22:16 часа 1381 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Зеленски предупреди, че машините идват да убиват и каза за Путин: Нулевият пациент трябва да бъде спрян (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди в речта си пред Общото събрание на ООН, че вече е необходимо да бъдат спрени военните действия в Украйна заради нова голяма опасност - защото иначе светкавичното развитие на технологиите ще доведе дотам, че в началото на 2027 година има реален риск изкуствен интелект (ИИ) да решава какво се случва на фронта. Затова трябва да бъде забавен процесът на създаване на смъртоносни оръжия: 

"Само си представете: от началото на тази година Русия вече е използвала над 2100 ракети от различни типове срещу нас, срещу Украйна, нашия народ и нашите деца. Повече от 950 от тях са били балистични ракети. За 8 месеца на тази година Русия е използвала 63 000 ударни дрона от различни типове срещу Украйна, нашия народ. И над 7700 от тях са били реактивни "Шахеди" – наистина разрушителни и много опасни оръжия. Само помислете", каза още Зеленски до какво води технологичният процес при неспираща война:

Зеленски изтъкна, че руският бюджетен дефицит е невиждан и повече руски региони са фалирали. "Русия планира мащабни военни операции това лято и всички се провалиха. Залогът на Русия за крилати ракети и "Шахед"-и не проработи така, както Путин планираше", добави той - Още: Зеленски: Само тази година руската армия е загубила близо 250 000 души на бойното поле

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Колкото повече свобода има Путин да действа, толкова по-опасен става светът за всеки друг. Затова нулевият пациент трябва да бъде спрян. На него трябва да му бъде отказана свободата да действа и да разпространява това зло". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски и са част от речта му пред ООН. Зеленски беше категоричен - нулевият пациент т.е. Путин неизбежно ще напусне този свят, но колкото по-дълго пали война, толкова повече зло ще остави зад себе си:

Украинският държавен глава се обърна и към тези, които волно или неволно помагат на Путин: "Знаем, че Русия използва граждани на 47 държави във войната си в Украйна - Гана, Непал, Таджикистан, Индия, Йемен, Кения, Зимбабве, Куба, Беларус, Судан, Южна Африка и много, много други. Искам да се обърна директно към всеки представител на тези 47 държави - вие знаете какво прави Русия с вашите хора. Те са ваши граждани. Грижете се за тях и не им позволявайте да отидат на друг фронт. Не позволявайте на Путин да ви въвлече в тази война. Не позволявайте на Русия да гаси пожарите си, да прикрива срама си и да плаща за лудостта си с живота на вашите хора" - ОЩЕ: Рубио: Русия и Украйна имат интерес към ограничено примирие (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Путин ООН Владимир Путин Изкуствен интелект руска армия Общо събрание на ООН Володимир Зеленски чуждестранни наемници война Украйна Зеленски AI ИИ
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес