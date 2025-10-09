"Колко кила тежи тази ютия? Националният ни отбор не изглеждаше толкова зле дори при загубата с 1:6 от Испания"

Представянето на българския национален отбор по футбол в двубоя срещу Испания бе разкритикувано за пореден път. "Лъвовете" посрещнаха европейския шампион на Националния стадион "Васил Левски" за откриващия мач от световните квалификации за Мондиал 2026, завършил с поражение 0:3. Според бившия национал Радостин Кишишев българският отбор не е изглеждал толкова зле дори при загубата с 1:6 от иберийците на Световното първенство 1998 година. Защитникът говори в "Гостът на Sportal.bg", където коментира представянето на "трикольорите" и решението за назначение на Александър Димитров за национален селекционер.

"Страхлива и безпомощна България"

"Страхлива и безпомощна България видях, всичко свързано с тези две думи", категоричен бе Кишишев за мача България - Испания. "Ние не минахме центъра. Във Франция паднахме с 1:6, но не играхме слабо, дузпа не ни дадоха, върнахме гол, последните 10 минути ни вкараха три гола и стана такъв резултатът. Тогава, на този мач, се разпаднаха четвъртите в света. На Евро 1996 играхме равностойно с испанците, може би трябваше да ги победим. Представихме се достойно, дори на световното първенство. Да, паднахме с 1:6, но беше в пъти по-добре, отколкото сега."

Кишишев вярва, че Александър Димитров е правилният човек за "лъвовете"

"Няма какво да губим срещу Турция. Ясно е, че каквото и да правим в тези квалификации нямаме шанс за нищо. Страх ни е, треньорите ги е страх да се надиграваме. Да, най-вероятно нямаме качества, но не се опитваме нищо. Мисля, че назначението на Александър Димитров е най-доброто. Той познава обстановката, няма непознат футболист, който да не е тренирал. Той най-добре познава качествата на тези момчета. Да им вдъхне малко кураж трябва. Да, да не са страхливи.

Играеш за чест. Даваш си сърцето на терена, пък колкото са ти качествата, толкова. Виждате в Англия - аматьори се противопоставят на отбори от Висшата лига. Просто на хъс, с бягане, другите малко са ги подценили и се противопоставят. Трябва да имат сърца и капацитет. Ние отстъпваме по всички футболни показатели, дори на отбори от средно европейско ниво. Не можем да отлепим ютията, както казваше Любо Пенев. Егати ютията, колко кила тежи тази ютия!", каза още Тинката.

България посреща Турция в третия мач от световните квалификации. Срещата на Националния стадион "Васил Левски" ще се изиграе в събота, 11 октомври, от 21:45 часа. Южната ни съседка остана без един от титулярите си за мача.