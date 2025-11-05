Козмин Моци преди мача от Лига Европа: „Вярвам, че можем да станем шампион и по трудния начин“

Техническият директор и легенда на Лудогорец Козмин Моци говори преди тимът да замине за Унгария. Утре в Будапеща „орлите“ ще се изправят срещу Ференцварош в мач от четвъртия кръг от основната фаза на Лига Европа. Бившият защитник сподели надеждите си за добро представяне на българския шампион въпреки недобрата форма на отбора. Моци вярва, че разградчани могат да се приберат в България с актив от една, а защо не и три точки.

Козмин Моци: „Искаме да покажем характер“

Ето какво каза пред медиите Козмин Моци: „Надявам се утре да си тръгнем с точка или точки. Не сме в най-добрата си форма. Искаме да покажем характер и искам да покажем, че Лудогорец може да стане шампион и по трудния начин, а не само с лекота. В този момент продължаваме да търсим треньор, но не искам да говорим за това. Когато има нещо сигурно, ще го научите от нас. Не искам да говоря, най-вече от уважение към настоящия треньор.

Моци: „Лудогорец ще е шампион“

Не искам да говоря за нов треньор преди мач в Европа. Надявам се след международната пауза да има развитие. Не мисля, че утре е най-важният мач. Важен е като всички други. С една победа или с една добра игра можем да си вдигнем настроението. И в този момент съм сигурен, че Лудогорец ще е шампион. Вярвам, че можем да станем шампион и по трудния начин, а не само като предис лекота. Вярвам го заради качествата и характера на нашите футболисти“.

Лудогорец има шансове и в Първа лига, и в Лига Европа

Лудогорец е на 4-то място в Първа лига с 24 точки от 13 мача – 6 победи, 6 равенства и 1 загуба. „Орлите“ са на 11 точки от първия Левски, но имат и мач по-малко. Срещата е с Берое, отложена от 6-тия кръг на първенството, и ще се изиграе на 19 декември в Стара Загора от 17:30 ч. С този мач ще бъде закрита 2025 г. в Първа лига. В Лига Европа Лудогорец са на 26-то място след първите три мача, в които записаха 3 точки – 1 победа и 2 загуби. 24-тото място е последното, което дава право на участие в елиминационната фаза.

