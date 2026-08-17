Край на черната серия! Първа победа за сезона измъкна столичен тим от дъното в Първа лига

Отборът на Септември София постигна минимален успех при визитата си на Спартак Варна. Столичният тим победи с 1:0 в морската столица в мач от петия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата бе дело на Андре Либерал през второто полувреме. Това е първа победа за Септември от началото на новия сезон, с която тимът отлепи от дъното и се изкачи на 9-а позиция във временното класиране. "Соколите" остават седми със седем точки.

Септември София излъга Спартак Варна на "Коритото"

Гостите от София се ориентираха по-добре в мача и първи застрашиха съперниковата врата. След изпълнение на корнер Борис Иванов се опита да даде равен аванс на Септември, но топката прелетя на сантиметри от целта. Спартак отговори с добра атака в 19-а минута, при която двама играчи в синьо се разминаха с центриране на Бубакар Хане. В самия край на първото полувреме единствено добрата изява на Пламен Илиев лиши Андре Либерал от това да изведе "септемврийци" напред в резултата. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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През втората част нямаше изобилие от атаки към двете врати. Въпреки това, в 62-а минута все пак падна първият гол в мача. Йоан Бауренски намери Андре Либерал в наказателното поле, а португалецът не сбърка и прати топката в мрежата на Илиев. Пет минути преди края на срещата Самуел Майор пропусна най-добрата възможност на "соколите" през втората част. Септември опази минималния си аванс до самия край и се поздрави с първата си победа за сезона.

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