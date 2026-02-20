Край на сагата: ЦСКА се раздели с трансферно разочарованиеКрай на сагата: ЦСКА се раздели с трансферно разочарование

Правителството на Гюров:

ЦСКА направи много добра зимна селекция откъм привлечени футболисти, но за „червените“ остана още една мисия. Да се разделят с ненужните. Един от тях е шведският халф Давид Сегер. Той пристигна в ЦСКА през лятото на 2025 г., но от тогава не впечатли с нищо и се превърна в трансферно разочарование. Постепенно той стана ненужен в състава на Христо Янев и вече не е част от групите за мачовете.

Давид Сегер пристигна в ЦСКА срещу 400 000 евро

Дълго време ЦСКА не можеше да намери клуб, в който да продаде Сегер. „Червените“ го привлякоха срещу 400 000 евро от шведския Йостерс и беше ясно, че ще претърпят финансови загуби от трансфера му. Все пак „армейците“ намериха отбор, който да го вземе – именно бившия му клуб. Само че от тогава измина почти месец и до трансфер така и не се стигна.

Давид Сегер

ЦСКА и Давид Сегер разтрогнаха договора по взаимно съгласие

Пред ЦСКА остана само един вариант – да разтрогнат договора на Сегер. Но тогава шведът реши да извива ръцете на ръководството, като искаше неоправдано голяма сума, за да си тръгне. Е, най-накрая „червените“ намериха изход от сагата. Те са прекратили договора на Давид Сегер по взаимно съгласие. Откакто пристигна в отбора, той изигра 15 мача, като не записа гол или асистенция. Ето какво написаха от клуба: „ЦСКА пожелава успех на Дейвид Сегер в бъдещите му предизвикателства“.

